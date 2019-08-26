中職／多猛二軍2.2局挨轟失4分　桃猿洋投留誰傷腦筋

▲多猛。（圖／記者王真魚攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿新洋投左投多猛（Thomas Dorminy）今天在二軍出戰中信兄弟二軍，投2.2局被1轟在內4支安打，1次三振、失4分但只有1分責失，而桃猿新秀投手張喜凱在二軍首度出賽，投0.1局失3分。

多猛是1992年出生，身高181公分、體重87公斤，美國籍。2014年美國職棒選秀會第10輪獲得聖地牙哥教士指名，最高層級上到小聯盟2A，2018年、2019兩年都在獨立聯盟大西洋聯盟打球，本季16場出賽都是先發，拿下戰績6勝6敗、防禦率則是2.72。

請繼續往下閱讀...

他在抵台不久25日向桃猿一軍報到，賽前站在投手丘進行傳接球熱身，26日到二軍先發實戰，投完後桃猿再決定洋將取捨。

多猛在2.2局投球用51球有34個好球，被4支安打，包括1支全壘打，在1局上一出局被吳明鴻敲出安打，之後解決杜家明及陳文杰。

2局上先被許基宏轟出陽春全壘打，再被林明杰敲出安打，三壘飛球解決林稚峰，林王啟瑋游擊滾地球造成林澤彬發生失誤，張志強二壘滾地球二壘手黃敬瑋失誤掉1分，被江坤宇安打再失1分，三壘滾地球換林智平失誤再掉1分，在2局上單局失4分，只有1分責失。3局上讓陳文杰出局，三振許基宏後退場。

由於8月31日就是洋將取捨大限，多猛今天的表現將會與冠猛比較，最後誰會留下來，讓桃猿教練團大傷腦筋。

此外，桃猿新人投手張喜凱職棒生涯二軍初登板，投0.1局面對4人次，被1支安打、1次三振、1次保送，失3分。

中信兄弟本土投手楊志龍先發4局，被7支安打，遭林智平轟出全壘打，飆出5次三振、失3分，用球數77球退場。