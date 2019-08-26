大聯盟現有陳偉殷、張育成2台將　9月擴編期待9條好漢

▲張育成本季第二度升上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

印地安人因三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）受傷，台灣內野手張育成再度重返大聯盟。目前在大聯盟的台灣球員一共有兩位，除了張育成之外，還有效力馬林魚的陳偉殷。

今年一共有9名台灣球員參加大聯盟春訓，包括陳偉殷、林子偉、曾仁和、胡智為、王維中、張育成、朱立人、江少慶和黃暐傑，創下歷年新高，但只有陳偉殷最後擠進開季25人名單。

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自今年4月開季後，除了陳偉殷之外，王維中、胡智為、黃暐傑、林子偉、張育成等台灣球員陸續上過大聯盟，但目前賽季即將進入尾聲階段，現在只有陳偉殷和張育成兩名台將，期待9月擴編能有更多台灣好手站上大聯盟舞台。

今年6月底張育成生涯首次登上大聯盟，但因拉米瑞茲請陪產假，停留時間相當短暫，不過這次拉米瑞茲因右手傷勢被放入傷兵名單，經由檢查可能需要動刀，讓張育成再次回到大聯盟。

黃暐傑待在大聯盟的時間很短暫，現在待在遊騎兵3A。至於王維中則是在先前因為運動家名單異動，挪出空位給另一位左投帕克（AJ Puk）進來，被球隊下放到3A。

面臨生涯最糟的球季的胡智為，今年轉戰印地安人，但因表現不如預期遭釋出，在加盟小熊後，目前待在小熊2A。林子偉雖然季初待在大聯盟，但並未在教練眼中留下深刻印象，自5月初被下放紅襪3A後，目前都還沒有機會回到大聯盟。

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）