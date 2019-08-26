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CBA／周儀翔願防守注重團隊自信契合北京首鋼　盼聯手林書豪爭冠

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▲▼周儀翔、林書豪。（圖／CFP）

▲周儀翔期待與林書豪當隊友。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅陸國手周儀翔日前正式轉戰北京首鋼，據陸媒的消息，他的租借期為兩年。連3季披上不同戰袍的周儀翔，接受《北京青年報》記者宋翔專訪時表示，自己願投入防守，且是一名團隊球員，個人特點和打球風格皆與北京契合；他也期待能與林書豪當隊友，一起爭奪CBA冠軍。

有「台版LBJ」稱號的周儀翔，過去曾2度奪下SBL年度MVP，2017年投入CBA選秀時，就曾到北控男籃試訓過，當時北控也想簽他，但南京同曦擁有的選秀順位比北控更前面，最後他披上了南京的球衣。在CBA的首季，周儀翔場均得分僅3.5分，三分命中率不到3成，直到上季被租借到新疆，表現才有所提升。

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對此周儀翔坦言，第一個賽季還在調適，「我的感覺是畏懼，就是什麼事情都怕怕的，什麼動作都不太敢做。」他說，進入第2個賽季最大的變化在於更有自信，「可能在之前，我投丟一兩個球後，我會悶悶不樂，但現在不會，因為我的自信心獲得了很大的提升。」

▲▼周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔。（圖／CFP）

在北京日前發出的官方公告中，誇讚了周儀翔的防守、三分球與永不放棄的鬥志；願意投入防守，是他被北京首鋼總教練雅尼斯(Yannis Christopoulos)相中的重要原因。他自己也提到，上季他常被派去防守對手的後衛外援，同時他是一名團隊球員，自認與北京的風格契合。

周儀翔25日飛抵北京，體檢完成後將等待在美國集訓的隊友歸來，一起備戰新賽季。他也聽聞林書豪可能加盟北京首鋼，期待能與這位台裔控衛聯手，一起爭奪CBA冠軍。

▲▼范弗利特是首位公開力挺林書豪的暴龍隊友。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： CBA北京首鋼周儀翔林書豪旅陸台將NBA
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