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U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

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▲美國教頭關心何恆佑的「爆頭」傷勢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲美國教頭關心何恆佑的「爆頭」傷勢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊昨(25)日對美國隊，開路先鋒何恆佑被美國赫南德茲（Ben Hernandez）150公里火球砸中頭部，還好在經過醫生檢查後，何恆佑已無大礙，能夠回到球場上進行簡單的活動。

今日中華與美國對抗賽第3戰賽前，美國隊總教練萊格特（Jack Leggett）也特地前來致意，問候了何恆佑的傷勢情況：「我們全隊都很擔心你的傷勢，還好沒事。雖然現在狀況並不完美，但之後會越來越好的。」

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而何恆佑也開玩笑回應美國教練的關心，他說：「等我好了之後，會在U18世界盃打敗你們！」聽到台灣小將霸氣放話，萊格特露出大大的微笑，對他比出一個「讚」的手勢。

回憶起被火球「爆頭」當下，何恆佑表示，當下真的嚇到了，整個全身麻痺，完全無法控制自己，那時候是想站起來，想說會舒服一點，但防護員叫他不要起來，而那時候也不知道自己哪裡流血，很怕是頭流血，甚至心裡想說會不會就這樣走了。

何恆佑送醫檢查後沒有腦震盪的症狀，主要傷口在耳朵部位，目前縫了3針被繃帶包紮起來，他說：「昨天到醫院一小時後就感覺好很多，醫生檢查也說沒有大礙，這兩天會簡單的動一動。」

何恆佑是中華隊重要的開路先鋒，如果少了這名一壘手，對球隊戰力肯定有重大的影響，好在目前狀況沒有大礙，他在賽前也與隊友一起熱身，進行簡單的練球活動。而今日比賽一壘大關將由林吳晉瑋負責。

▲U18中華隊何恆佑遭美國頭部觸身球，送醫檢查。（圖／記者楊舒帆攝）

▲何恆佑遭美國頭部觸身球，經過醫院檢查後已無大礙。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： u18世界盃中華隊何恆佑
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