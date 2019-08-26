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中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

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▲▼中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟展現八月狂象威力，目前暫居下半季首位，8月打擊率僅次於Lamigo桃猿，但投手防禦率在8月只有3.01優於其它3隊，是中信兄弟可以躍居首位的主因。

「八月狂象」中信兄弟出賽18場有12勝6敗、勝率0.667是8月目前戰績最好的球隊，桃猿10勝9敗、勝率0.526居次，再來是統一獅8勝11敗、勝率0.421，富邦悍將7勝11敗、勝率0.389，暫居最後。

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中信兄弟可以在8月戰績爬升，投手戰力是主要原因，被178支安打只比富邦悍將的162安多，但只有被9支全壘打卻是4隊最少，富邦悍將被17轟、桃猿被22轟，統一獅高達30轟。

8月各隊投手表現，中信兄弟投手平均防禦率只有3.01，70失分、53責失都是4隊最少，富邦悍將8月防禦率4.79，95失分、82責失，桃猿8月防禦率5.06，114失分、93責失，統一獅8月防禦率6.02，124失分、113責失。

中信兄弟在8月目前12勝中，有3勝是中繼投手鄭凱文拿下，後援投手官大元也有1勝，二人占了4勝之多，可見中信兄弟火力反撲能力。先發投手中廖乙忠、赫猛及紐維拉各有2勝，萊福力及黃恩賜各有1勝。

在8月打擊表現上，中信兄弟8月平均打擊率0.295只少於桃猿的0.297打擊率，兩隊都打出27支全壘打，但中信兄弟在8月只有178支安打卻是4隊最少，96打點也少於桃猿111點、104得分少於桃猿115得分，不過51次保送是4隊最多。

關鍵字： 中華職棒
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