Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

▲林書豪解釋為何當時他沒把球傳給布萊恩。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

林書豪9年NBA生涯曾與4位年度MVP巨星當隊友,其中前任湖人一哥布萊恩(Kobe Bryant)的名聲最大;值得一提的是,他曾因忽略Kobe要球動作,不斷朝著對方揮手最後自己出手砍進三分,引起熱議。他近日在中國節目「NBA最前線」上解釋,當時雙方默契不好,誤會彼此的意思,最後時間不夠只好自己出手。

