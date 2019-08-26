Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

▲林書豪解釋為何當時他沒把球傳給布萊恩。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

林書豪9年NBA生涯曾與4位年度MVP巨星當隊友，其中前任湖人一哥布萊恩(Kobe Bryant)的名聲最大；值得一提的是，他曾因忽略Kobe要球動作，不斷朝著對方揮手最後自己出手砍進三分，引起熱議。他近日在中國節目「NBA最前線」上解釋，當時雙方默契不好，誤會彼此的意思，最後時間不夠只好自己出手。

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Check out the trailer- @JLin7 explained why he waved at Kobe in #lakers vs #Clippers game. pic.twitter.com/iRed7l2G8d 請繼續往下閱讀... August 24, 2019

林書豪曾在2014-15賽季短暫效力湖人一季，與紫金傳奇布萊恩當隊友，開季第3戰對上快艇，第4節最後4分多鐘出現一個有趣畫面，這位台裔控衛在當時的快艇後場指揮官保羅(Chris Paul)面前砍進一顆三分球，但在他出手之前，在右側45度角的Kobe舉起手要了好幾次球，「豪小子」卻沒有把球給對方。

有球迷因此戲稱，「林書豪是唯一一個Kobe要球還不給他的人」。林書豪近日在中國中央電視台節目「NBA最前線」中，又被問到此事，忍不住笑了，他解釋道，「他(Kobe)一直要球，可是我一直要他去左邊，他本來在右邊；我說你先去左邊拉開，我單打。」「豪小子」一直揮手，「老大」卻沒看到，「他以為我是說來掩護。」

▲林書豪曾效力湖人一季。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪說，那是他們當隊友的前4場比賽，默契還沒有很好，「他不知道我在講什麼，我不知道他在講什麼。到最後沒有時間了，我就投了，投進了，然後他很開心，我就說，『好吧，進了就好。』」

雖然場上不來電，林書豪仍稱布萊恩為自己的「導師」，2016年最後一次對決這位前輩時還特別強調，「他(布萊恩)總是對我非常、非常好。」「豪小子」在湖人度過的一季相當艱辛，當時的主帥史考特(Byron Scott)對他缺乏關愛，甚至曾在他身體健康的狀況下，硬是將他冷凍一整場，他事後坦承自己曾為此崩潰痛哭。

▲林書豪曾效力湖人一季。（圖／達志影像／美聯社）