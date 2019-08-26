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奧運柔道培訓隊赴日參加世錦賽　爭取東京奧運積分

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▲▼奧運柔道培訓隊蔡明諺選手備戰奧運平日訓練 。（圖／體育署提供）

奧運柔道培訓隊蔡明諺備戰訓練 。（圖／體育署提供）

體育中心／綜合報導

為爭取我國2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運柔道培訓隊楊勇緯、連珍羚、蔡明諺等8位選手前往日本東京參加昨（25）日至9月1日舉行「2019年世界柔道錦標賽」，該場賽事是由東京奧運籌備委員會公布之測試賽，也是取得東京奧運柔道參賽資格的重要積分賽之一，將在千代田日本武道館（Nippon Budokan）舉行，該場地也是東京奧運柔道及空手道比賽場地。

柔道運動是我國競技運動重點發展的運動種類之一，為延續柔道在2018年雅加達-巨港亞運創下2銅佳績，故自亞運結束後，教育部體育署偕同國家運動訓練中心輔導中華民國柔道總會啟動備戰2020東京奧運培訓作業，推動菁英選手專案培訓，協助選手在資源充足且無後顧之憂下，積極展開培訓及參加國際賽事。

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今（2019）年最重要的備戰目標就是爭取奧運參賽資格，目前我國共取得射擊2席、田徑1席、射箭6席及游泳1席參賽席次，柔道也正持續爭取參賽資格。柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2020年5月24日期間參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等賽事成績之累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格；或經由各洲之配額，依奧運積分排名順序亦可取得參賽資格，例如：亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

此次，世界柔道錦標賽是國際柔道總會列為第一級的賽事，金牌將獲得積分2,000分、銀牌1,400分、銅牌900分，培訓隊為爭取2020東京奧運積分，本次賽事將由目前位居男子60公斤級世界排名第17名及奧運積分排名第11名的楊勇緯選手、女子57公斤級世界排名第11名及奧運積分排名第13名的連珍羚選手以及男子66公斤級在奧運積分亞洲區排名暫列第8名的蔡明諺選手出征，期盼在即將來臨的世界柔道錦標賽（奧運積分賽）中，持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

▲▼奧運柔道培訓隊連珍羚選手備戰奧運平日訓練 。（圖／體育署提供）

奧運柔道培訓隊連珍羚備戰訓練 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 奧運柔道東京奧運中華柔道
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