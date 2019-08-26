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美網／三巨頭連拿11冠　剛好5年沒有新大滿貫冠軍誕生

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▲費德勒、喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇近況火燙。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

上一次大滿貫有新的男單冠軍出爐，剛好是5年前2014年美網擊敗錦織圭的席里奇(Marin Cilic)。而該屆美網至今5年間，又恢復了三巨頭稱霸的時代。接下來的19個大滿貫，由球王喬科維奇(Novak Djokovic)表現最佳，帶走其中9座冠軍，今年再次尋求衛冕。

「時間真的很快，不敢相信已經5年過去了。」席里奇說。「如果我的生涯接下來沒能再拿到大滿貫，我仍舊感到驕傲。」席里奇那年在4強擊敗費德勒，再葬送錦織圭成為日本第一位大滿貫冠軍的希望，捧起冠軍獎杯。

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除了2016溫網的穆雷(Andy Murray)和同年美網的瓦林卡(Stan Wawrinka)，過去11個大滿貫皆由三巨頭拿下。「三巨頭總是為了大滿貫紀錄奮戰，他們也互相激勵彼此，讓我們其他人更難撼動他們的地位。我相信年輕一代會起來，但誰知道要等到什麼時候？」

▲席里奇。（圖／路透社）

▲席里奇奪下2014美網冠軍。（圖／路透社）

相較之下自從2014美網後，女子網壇已出現9位首次奪下大滿貫冠軍的選手。而在男子網壇，25歲的奧地利好手蒂姆(Dominic Thiem)連續兩年拿下法網亞軍，已經是30歲以下選手中，能在大滿貫決賽贏下一盤的唯一選手。「我離奪冠真的很近了，就差一些，我會在紐約好好把握住機會。」

▲梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)衝上世界第五。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)衝上世界第五。（圖／達志影像／美聯社）

另一位被視為有機會衝擊冠軍的選手，是今年已經兩次擊敗喬科維奇，世界排名來到第五的俄羅斯好手梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)。23歲的他才剛拿下辛辛那提大師賽冠軍，蒙特婁大師賽也奪亞軍。「他的確有實力競爭美網冠軍，但大滿貫5盤3勝，長達兩個禮拜，完全是不同的環境和經驗。不只是球技，還要應付場下的狀況，格外需要耐心。」喬科維奇說。

梅德韋傑夫如果順利晉級，預計將在8強和喬科維奇對決。「大滿貫需要兩個禮拜穩定的表現，必須天時地利人和才能奪冠，我還需要更多經驗。」梅德韋傑夫表示。

▲路布列夫爆冷擊敗費德勒、費德勒62分鐘輸球生涯第2快 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網費德勒喬科維奇三巨頭
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