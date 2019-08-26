世籃賽／大陸隊再輸巴西傷了郭艾倫　丁彥雨航確定無法歸隊

▲大陸男籃郭艾倫。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

本屆世界盃地主大陸男籃25日晚間迎來最後一場熱身賽，再次對上巴西，兩名主將周鵬與周琦皆因傷掛免戰牌，此役當家控衛郭艾倫也傷到手指，下半場沒再回到場上。中國前3節打完陷入45比62、17分落後，儘管末節靠著連續命中三分，一度追到3分差，終場仍以70比73落敗。

大陸男籃從今年5月15日開始密集備戰，據中國歐洲籃球專家王健的統計，地主隊在世界盃開打前共打了17場熱身賽，高居參賽的32強之冠。最後一場熱身賽移師武漢再次對決巴西，禁區「大魔王」周琦、周鵬還在養傷並未登場，趙睿砍下全隊最高的13分、4籃板；翟曉川繳出10分、5籃板；易建聯則有9分、4籃板進帳。

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▲大陸男籃趙睿。（圖／CFP）

趙睿末節一度連投帶罰拿下5分，在終場前19秒率隊追到僅3分落後，可惜最後時刻他沒能利用對手的失誤成功反擊，中國以70比73落敗。巴西則以第5度征戰世界盃(過去名稱為世錦賽)的巴柏沙(Leandro Barbosa)拿下14分最高。

大陸男籃結束最後一場熱身賽，12人名單也即將確定，在NBA夏季聯賽滑倒再次傷到膝蓋的丁彥雨航，8月中旬在美國進行了修復手術，預計要3個月後才能復出，也等同宣告無緣世界盃。在訓練中受傷的周鵬則透露傷勢正逐漸好轉；前一場對巴西的比賽踩到防守球員腳上而扭到左腳的周琦，則在25日參與了賽前訓練，傷勢應該沒有大礙。

▲大陸男籃周琦。（圖／CFP）