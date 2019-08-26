籃網爭冠版圖持續擴張　3年5250萬美金續約拉佛特

▲籃網提前以大合約續留拉佛特，保留爭冠實力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

今夏一舉網羅杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)兩大頂尖球星，籃網想在未來東區爭霸版圖上有所作為的意圖相當明顯，根據美國媒體報導，球團26日又與陣中另一位主力戰將拉佛特(Caris LeVert)完成3年5250萬美金的續約，新賽季勢必成為東區一股嶄新勢力。

雖然杜蘭特因阿基里斯腱傷勢，下個賽季能否如期回歸仍是未知數，但籃網在這個夏天還補進了超級明星控衛厄文，加上台灣出生的蔡崇信正式收購入主成為球隊老闆，2019-20賽季的籃網，仍被看好能在東區有所作為。

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球團方面除了網羅兩大超級球星外，也針對陣中主力要角進行換約動作，上季開季前13戰表現亮眼，平均有19分水準的拉佛特，26日就與球隊完成3年5250萬美金的續約，確保籃網側翼戰力不墜。

上季開季就打出亮眼水準，拉佛特後續雖遭遇嚴重運動傷害，但下半季仍常是回歸復出，整季平均可繳出13.7分、3.8籃板、3.9助攻。

身高201公分的他現年不過剛滿25歲，籃網在本季他新秀合約走完前就提前續約，也可說是認可拉佛特實力，認為他未來有機會成為KD及厄文之外的重要副手。

事實上除了拉佛特外，籃網陣中仍有不少年輕戰力可輔佐兩大球星，包括剛剛入選本屆世界盃美國男籃12人國手的白人射手哈里斯(Joe Harris)、2018年以3年3440萬美金續約的汀威迪(Spencer Dinwiddie)，以及禁區長人艾倫(Jarrett Allen)，整體戰力確實有可能更上層樓。

▲拉佛特提前與籃網完成3年續約，晉升千萬年薪一族。（圖／CFP）