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卡森斯迎娶時尚辣妻卻可能被裁　奈許為表弟惋惜：他不該退休

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▲▼卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

▲卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

記者游郁香／綜合報導

29歲的明星長人卡森斯(DeMarcus Cousins)仍處於當打之年，卻在這19月內接連遭逢阿基里斯腱斷裂、股四頭肌撕裂和前十字韌帶傷勢，跌入生涯低谷。「表弟」25日舉行婚禮，開心迎娶時尚辣妻蘭格(Morgan Lang)，但新賽季幾乎篤定報銷的他，恐會被湖人釋出或交易。

卡森斯25日在亞特蘭大與交往多年、擁有個人時裝品牌Body Language的女友蘭格舉行婚禮，月中在訓練時不幸撕裂前十字韌帶的「表弟」，並不需要拄枴杖，仍露出開心的笑容。

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今年1月克服左腳阿基里斯腱斷裂重傷復出，卡森斯終於首度嘗到季後賽的滋味，卻在首輪G2僅打了4分鐘就傷到股四頭肌被迫退場；原本已被宣告提前報銷，他仍不服輸在總決賽回歸，替勇士鏖戰了6場，無奈最終沒能贏得總冠軍。今夏他與湖人簽下1年350萬美金的底薪，期待與前搭檔戴維斯(Anthony Davis)重新聯手，8月中一次訓練時卻撕裂前十字韌帶，再次遭受重大打擊。

▲▼卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

▲卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在播客節目上談到卡森斯的處境，直言湖人未來不得不擺脫「表弟」，為了空出名單上的位置，可能會直接裁掉他或努力尋求交易送走他。

卡森斯曾在今年6月受訪時坦言，當他在季後賽第2戰再次因傷倒下時，他萌生了放棄的念頭，「為什麼？為什麼是我？為何是現在？我做錯了什麼？為何我會碰到這樣的事？」沒想到他今夏又被嚴重的傷病纏上，讓生涯末期也曾披上湖人戰袍的傳奇控衛奈許(Steve Nash)十分惋惜。

「他不該退休。」奈許接受美國八卦媒體《TMZ》訪問時表示，「他還很年輕，他連續遭逢了嚴重的傷病，但他有戰鬥精神，他是一名競爭者，他經歷了很多困難，他可以度過難關。」他勉勵「表弟」繼續努力，雖然可能要花一段很長的時間才能重新站起來，但他相信這位29歲長人仍擁有未來。

▲2019 NBA總冠軍G5，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯這2年連續遭重傷襲擊。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人卡森斯表弟奈許
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