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美網／謝淑薇雙打次輪恐上演球后大戰　詹謝有望4強對決

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▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇列雙打第二種子 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美網雙打籤表也在台灣時間26日出爐，在溫網奪冠的謝淑薇和史翠可娃(Barbora Strycova)位列第二種子，在次輪可能與前球后「網壇卡卡」瑪蒂克桑茲(Bethanie Mattek-Sands) 對決。第七種子詹家姐妹也在籤表同一側，因此有希望在4強對決。

謝淑薇和史翠可娃的首輪對手是美國地主組合，以單打為主的戴維斯（Lauren Davis）以及桑奇絲（Maria Sanchez），兩人生涯在大滿貫雙打並無顯駐戰績，過關應不成問題。但是預期中的次輪32強對手，將提前上演球后對決。

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潛在次輪對手將是曾經兩次在法網奪冠的美國前球后瑪蒂克桑茲，以及范德維奇（Coco Vandeweghe），兩人算較不好對付的非種子組合。如果兩組人馬真的碰頭，4人之中將有謝淑薇和瑪蒂克桑茲兩位前雙打球后，以及現任球后史翠可娃。

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴為第七種子，首輪對手可能也不太好對付，將是單打排名20的美國新星凱寧(Sofia Kenin)，和德國選手瑪莉亞（Tatjana Maria）。

▲▼ 詹詠然、詹皓晴。（圖／CFP）

▲詹詠然和詹皓晴列第七種子。（圖／CFP）

由於謝淑薇和詹家姐妹兩組位在籤表同一側，因此若是兩邊雙雙順利晉級，將有機會在4牆上眼詹謝大戰，這也將是詹謝首次在美網對決。

男雙方面，謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)將對上西班牙組合羅培茲(Feliciano Lopez)和布斯塔(Pablo Carreno Busta)。其中羅培茲曾在2016法網奪冠，2017美網屈居亞軍。

關鍵字： 美網謝淑薇詹家姐妹謝政鵬
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