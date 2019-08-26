張育成首安訊息接不完　期待9月擴編大家一起上大聯盟

▲張育成敲出大聯盟首安。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北－克里夫蘭電話採訪報導

張育成的打擊實力備受肯定，而且又是能守游擊、三壘、二壘的內野好手，26日（台灣時間）第二次升上大聯盟之後，終於達成大聯盟首安的新里程碑，張育成期待9月更多台灣好手一起上大聯盟

原本被看好9月擴編升上大聯盟，由於印地安人內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）突然受傷，張育成提前獲得機會，馬上就先發且敲出首安及首支長打，從2012年加入印地安人之後，終於享受到這值得紀念的一刻。

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從小在台東長大，就讀泰源國小、國中，然後隨哥哥到台中就讀台中高農（現興大附農），高中畢業後加盟印地安人，在小聯盟熬到第7年才等到這一天，張育成坦言一路走來要感謝的人太多了，他說，「感謝幫助過我的校長、老師、教練，真的太多了，有他們的支持，才有現在那麼堅持的我。」

老婆綾綾陪伴在張育成身邊也成為最大的後盾，他說，「謝謝老婆和家人的支持，有她陪在我身邊，幫我做棒球以外的事，才能讓我更專注在球場上。」

哥哥張進德今年效力巨人2A，收到張育成再度升大聯盟的消息也馬上道恭喜，首安出爐也不斷收到身邊好友的訊息，張育成說，「江少慶、胡智為都有說恭喜，希望9月能看到更多台灣球員站上大聯盟。」