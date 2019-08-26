大聯盟生涯首三壘安差點過牆　張育成：沒有風，全力跑

記者楊舒帆／台北－克里夫蘭電話採訪報導

張育成26日（台灣時間）重返大聯盟，首安及首支長打同日出爐，敲出深遠飛球當下，他認為沒有風就全力衝刺，最後跑出三壘安打。

隨著4局上大聯盟首安出爐，張育成7局上更有策略地攻擊，面對第二任投手巴洛（Scott Barlow），等了1球之後，敲出直擊全壘打牆的生涯首支三壘安打。

張育成說，「因為第一顆球是滑球，下一顆想說會是直球，又剛好紅中偏高，就準備好出棒，有打到甜蜜點，心裡想『啊！太高了』，而且今天沒有風，所以沒有特別想到全壘打，就全力跑。」

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最後一打席在延長賽被換代打，雖然失去建功機會，張育成心裡也抱持比較正面的想法，「剛好那時候換右投，教練團就換左打，沒想太多，球隊需要贏球。」

張育成敲出三壘安打當下，待在休息室的古巴籍外野手普伊格（Yasiel Puig）格外興奮，揮動雙手要他跑快點，張育成說，「今天收到很多隊友的擊掌，普伊格本來就是一個很High的人。」

張育成首安球和三壘安打的球都馬上被工作人員收回來，球團留給張育成作紀念，張育成說，「我要用盒子把它們好好裝起來。」達成生涯首安的里程碑後，他也要繼續面對大聯盟的比賽，休息一天後到底特律客場，等待下一次出賽的機會。

▲張育成（左）與隊友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）