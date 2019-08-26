繼胡金龍、林子偉後　張育成台將第3人敲三壘安打

▲張育成敲出大聯盟首支三壘安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

重返大聯盟的印地安人旅美好手張育成，在26日主場面對皇家比賽，揮出差點過牆的三壘安打，成為第3位在大聯盟擊出三壘安打的球員，而未來他將繼續挑戰成為史上第4位在大聯盟轟全壘打的台將。

因內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）受傷要開刀，張育成本季第二度重返大聯盟，並且馬上擔任先發三壘手、打第7棒。此戰3打數有2支安打，首安、首保送、首得分、首長打（三壘打）都在此戰相繼出爐。

請繼續往下閱讀...

過去站上大聯盟的台灣球員，以投手比例較高，能在大聯盟揮出三壘安打的野手更是少數。今日張育成迎來生涯首支三壘安打，成為繼胡金龍和林子偉後，第3位在大聯盟敲出三壘安打的台將。

胡金龍於2007年首度登上大聯盟，當年12場出賽敲出一支三壘安打，隔年65場出賽敲出兩支三壘安打。而在2017年站上大聯盟的林子偉，菜鳥球季掃出兩支三壘安打，去年37場出賽則是敲出一支三壘安打，張育成這支生涯首支三壘安打，也是大聯盟台將史上第7支三壘安打。

自從2002年台灣棒球史上第1位在大聯盟出賽的陳金鋒以來，在大聯盟開轟的台灣選手僅有3人，分別是2007年的郭泓志和胡金龍，以及2018年的林子偉。而具有長打實力的張育成此戰差一點就開轟，接下來目標成為第4位在大聯盟擊出全壘打台灣球員。