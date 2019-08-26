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世籃賽／富尼耶飆29分繳法國隊代表作　義大利兩NBA射手也發威

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▲▼法國射手富尼耶；義大利射手貝里納利、加里納利。（圖／CFP）

▲法國射手富尼耶。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

法國隊陣中的26歲魔術射手富尼耶(Evan Fournier)，在25日面對義大利的熱身賽中飆出29分，其中21分集中在下半場，打出個人國家隊代表作，率隊以82比80驚險取勝。義大利雖然輸球，但隊上兩名NBA射手貝里納利(Marco Belinelli)、加里納利(Danilo Gallinari)合計貢獻了35分，狀態也相當火燙。

距男籃世界盃31日開打進入倒數幾天，歐陸強權法國與義大利25日進行了一場熱身賽，義大利上半場僅以38比39、1分落後，法國雖在下半場開局拉開56比42、14分領先，對手仍窮追不捨。比賽剩不到5分鐘，曾效力塞爾提克的達托梅(Gigi Datome)一度幫助義大利追到67比69。

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最終雙方在罰球線上決勝負，法國驚險以82比80取勝，陣中表現最出色的是魔術射手富尼耶，他砍下全場最高的29分，其中21分集中在下半場；巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)貢獻13分；上季效力莫斯科中央陸軍的歐洲聯賽MVP戴克羅(Nando De Colo)拿12分；巴圖(Nicolas Batum)挹注了10分。

▲▼法國射手富尼耶；義大利射手貝里納利、加里納利。（圖／CFP）

▲義大利射手貝里納利。（圖／CFP）

義大利雖然輸球，但陣中兩名來自NBA的射手也繳出亮眼表現，馬刺貝里納利掃下全隊最高的20分，他單場10投6中，包辦了2顆三分球；今夏被快艇交易到雷霆的加里納利也有15分進帳。

法國本屆被分在G組，同組的對手有多明尼加、德國和約旦，他們將在9月1日對上德國；9月3日及9月5日分別對陣約旦、多明尼加。義大利則和強權塞爾維亞、安哥拉、菲律賓同在D組，他們上次打進世錦賽(現已更名為世界盃)已是13年前。

▲▼法國射手富尼耶；義大利射手貝里納利、加里納利。（圖／CFP）

▲義大利射手加里納利。（圖／CFP）

關鍵字： NBA富尼耶魔術貝里納利加里納利法國義大利世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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