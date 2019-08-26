世籃賽／富尼耶飆29分繳法國隊代表作　義大利兩NBA射手也發威

▲法國射手富尼耶。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

法國隊陣中的26歲魔術射手富尼耶(Evan Fournier)，在25日面對義大利的熱身賽中飆出29分，其中21分集中在下半場，打出個人國家隊代表作，率隊以82比80驚險取勝。義大利雖然輸球，但隊上兩名NBA射手貝里納利(Marco Belinelli)、加里納利(Danilo Gallinari)合計貢獻了35分，狀態也相當火燙。

距男籃世界盃31日開打進入倒數幾天，歐陸強權法國與義大利25日進行了一場熱身賽，義大利上半場僅以38比39、1分落後，法國雖在下半場開局拉開56比42、14分領先，對手仍窮追不捨。比賽剩不到5分鐘，曾效力塞爾提克的達托梅(Gigi Datome)一度幫助義大利追到67比69。

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最終雙方在罰球線上決勝負，法國驚險以82比80取勝，陣中表現最出色的是魔術射手富尼耶，他砍下全場最高的29分，其中21分集中在下半場；巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)貢獻13分；上季效力莫斯科中央陸軍的歐洲聯賽MVP戴克羅(Nando De Colo)拿12分；巴圖(Nicolas Batum)挹注了10分。

▲義大利射手貝里納利。（圖／CFP）

義大利雖然輸球，但陣中兩名來自NBA的射手也繳出亮眼表現，馬刺貝里納利掃下全隊最高的20分，他單場10投6中，包辦了2顆三分球；今夏被快艇交易到雷霆的加里納利也有15分進帳。

法國本屆被分在G組，同組的對手有多明尼加、德國和約旦，他們將在9月1日對上德國；9月3日及9月5日分別對陣約旦、多明尼加。義大利則和強權塞爾維亞、安哥拉、菲律賓同在D組，他們上次打進世錦賽(現已更名為世界盃)已是13年前。

▲義大利射手加里納利。（圖／CFP）