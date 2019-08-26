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張老師專欄／巨人隊浮現魔術數字20　 季後賽球隊競爭

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▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

今年度日本職棒例行賽業已接近尾聲，各隊只剩20多場未了賽事，那幾隊能夠躋身季後賽，爭奪年度總冠軍頭銜，尚在未定之天，惟央聯巨人隊已經搶先展現魔術數字〔20〕，確認可得季後賽資格，除非最後27場未了賽程表現極端敗北。

除此之外，洋聯榜首軟銀隊也領先第二名西武隊有3點5場勝差，可望晉級洋聯季後賽資格。目前為止，兩個聯盟各另有兩席季後賽資格球隊還很難產，可想而知，剩下一個多月將有激烈爭執場面。依目前情勢，央聯除了巨人隊之外，另有兩席季後賽隊伍將由橫浜、廣島、阪神及中日等〔4擇2〕， 現在只有墊底的養樂多隊與第三名廣島隊尚有12場勝差，看似今年無望進軍季後賽資格。

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

宋家豪重返一軍。（圖／記者李毓康攝）

央聯部份，目前橫浜距離巨人隊有6場之多勝差，何妨巨人隊目前處於日正當中，巨人隊上週出賽6場，3勝3負戰績〔對中日2勝1負，對橫浜1勝2負〕；而且，再前一週的週賽還寫下5勝1負佳作，祗是旅日陽岱鋼目前處於板凳之列，偶爾上來代打又無功而退，非常掃興，目前他的打擊率退步到2成87，第四支全壘打於6月8日寫下迄今，未再締造。

如果認真去分析，央聯另外兩席季後賽球隊似乎以橫浜與廣島兩隊呼聲較高。目前第四名阪神隊與第三名廣島隊尚有3場勝差，不過，廣島隊上週3勝3負表現平平〔對養樂多2勝1負，對中日1勝2負〕；然而本週兩輪3連戰分別出戰巨人及橫浜，將是廣島隊能否站穩第三名席次關鍵之戰；至於橫浜隊本週將遇養樂多及廣島的系列戰，其中對廣島隊特別引人矚目。

在洋聯方面，由於除了軟銀隊以3點5場勝差領先優勢之外，其實自第二名西武隊至敬陪末座的第六名歐力士等隊，都在搶奪季後賽的另外這兩席。目前西武領先第三名樂天隊2點5場勝差，上週西武隊3勝3負〔對火腿及樂天各2勝1負〕尤其再前一週，西武隊曾經寫下5勝1負大紅盤戰果，西武隊本週將分別出戰火腿與軟銀兩隊，更是輸不得的賽事。

▲歐力士張奕（圖／台壽保提供）

▲歐力士張奕（圖／台壽保提供）

至於第三名的樂天隊，落後西武2點5場，但也只領先第四、五名的羅德及火腿隊各1場勝差而已，所以說，本週洋聯的各系列賽堪稱場場緊張扣人心弦，就以週二起的樂天對羅德將是生死之戰；甚至於墊底的歐力士隊，上週與軟銀、火腿兩強對壘的2勝3負，尤其旅日新人張奕異軍突起，值得觀察，本週歐力士分別迎戰軟銀及羅德兩隊，如能勝多於負戰績或許也能躋身前三名內席位也不一定。

至於王柏融的火腿隊，近況仍舊未見好轉，監督粟山固步自封習性依舊，再者 ，王柏融近況更是一落千丈，目前打擊率已經下降到2成68，此外，諸如樂天隊宋家豪、羅德隊陳冠宇二人，以及歐力士新秀張奕，也都晉升一軍效力，值得拭目以待。

茲將周二起各隊首輪系列賽賽程為：央聯─ 巨人對廣島〔東京巨蛋〕；橫浜對養樂多〔橫浜球場〕；阪神對中日〔甲子園球場〕；洋聯─ 火腿對西武〔釧路球場〕；樂天對羅德〔樂天球場〕；歐力士對軟銀〔京都球場〕。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張老師專欄日本職棒日職
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