總教練鼓勵放膽去做　張育成敲大聯盟首安展笑容：享受比賽

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北—克里夫蘭電話採訪報導

張育成前一天在3A打完4局突然被總教練告知，「你的比賽結束了，要上去大聯盟。」張育成抱著忐忑的心前往克里夫蘭，並在26日（台灣時間）重返大聯盟，敲出首安及三壘安打，達成棒球生涯新的里程碑。

張育成坦言，「其實當時還沒有很確定是否真的要上大聯盟，所以待在飯店等電話，也沒有睡好，等到早上才接到通知，要上大聯盟而且要先發，就馬上去球場，因為很突然，所以也沒有想太多，反而能更自由自在，能享受比賽。」

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張育成一到球場就找總教練法蘭科納（Terry Francona）報到，他透露，「總教練跟我說，跟我在3A一樣，不要因為大聯盟，就害怕做我想做的事，放膽去做，開心發揮。」聽到這番話，張育成這次升上大聯盟笑容變多了，而且處理守備更從容，2局上捕手傳球瑕疵也不慌亂，他說，「剛好接到球眼角餘光看到跑者起跑，就趕快傳向三壘」甚至在5局上也有美技演出。

張育成首打席以保送上壘，他坦言，「最近狀態有越來越好，看球變得比較清楚，等球進入我的好球帶才會積極出棒。」第二打席4局下則是鎖定第1球就積極進攻，敲出大聯盟首安，他說，「以前第1球很少出棒，今年有做一些改變，看到那顆是最想要的球，而且紅中偏高就揮棒。」

不同於上次6月底生涯首升大聯盟，是因拉米瑞茲（Jose Ramirez）老婆生產請假較為短暫，這次是因為他必須開刀的傷勢，張育成會有較長時間需要張育成頂替三壘位置，他表示，「想抓住機會，平常心去發揮，做我該做的事情，也希望他能早日康復。」

▲張育成敲出大聯盟首安露出笑容。（圖／達志影像／美聯社）