承諾老球迷開轟　「法官」沒唬爛敲生涯99轟親自送球

▲「法官」喬志說到做到，開轟替老球迷完成願望。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基26日作客道奇系列三連戰最終戰，洋基重砲「法官」喬志（Aaron Judge）賽前答應了一位場邊的老洋基球迷開轟，他也說到做到，3局上棒打王牌克蕭（Clayton Kershaw），並將這顆全壘打球送給了這位資深老球迷。

賽前打擊練習時，「法官」與場邊一位高齡的老球迷聊天，兩人相談甚歡，而這位坐著輪椅的球迷希望能夠在現場親眼看見喬志開轟，「法官」也答應他會轟全壘打，沒想到他真的在3局上替老球迷完成願望。

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A man of the people @TheJudge44 pic.twitter.com/8uDeuD3lBs — R2C2 is UNINTERRUPTED (@R2C2) August 25, 2019

「法官」這支砲轟克蕭招牌曲球的陽春砲，爲本季第16支全壘打，也是他生涯第99號全壘打。根據大聯盟Statcast數據顯示，這支全壘打的擊球初速高達時速約168.3公里，這是本季砲轟克蕭曲球中，擊球速度第二強勁的一球。

另外，洋基開路先鋒雷馬修（DJ LeMahieu）首局首打席開轟，同樣是棒打克蕭曲球，幫助洋基以59轟創下歷史單月最多轟紀錄，而這是克蕭生涯第二度單場挨兩轟都是被打曲球。

此戰洋基共擊出3發全壘打，將單月全壘打數紀錄推進到61轟，接下來洋基將與本季被全壘打率第2高的水手隊進行客場三連戰，有望繼續樹立單月全壘打障礙。