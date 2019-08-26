首局首打席砲轟克蕭　洋基59轟締造單月最多轟紀錄

▲洋基雷瑪修首局首打席全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基26日客場出戰道奇隊，雷瑪修（DJ LeMahieu）首局首打席敲出陽春砲，不僅幫助洋基先馳得點，洋基還以59支全壘打締造8月史上最多轟，同時也是大聯盟歷史單月最多轟紀錄。

此戰首局上雷馬修面對道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），在一好一壞下，逮中克蕭沒有掉下來的招牌曲球，一棒扛出中外野大牆外，這支首局首打席全壘打，迎來個人本季第22轟。

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、賽前洋基在8月份23場比賽中，轟出58發全壘打，追平1987年5月金鶯（28場）、1999年5月水手（27場）創下的單月最多轟紀錄。而洋基很快在第24場比賽中敲出全壘打，創下大聯盟單月最多轟新紀錄。

結束與道奇隊的三連戰後，洋基本月份還剩下4場比賽，其中包含與每九局挨1.71轟，本季第2高被全壘打率的水手進行三連戰，預計能夠將紀錄繼續往上推高。