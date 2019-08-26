世籃賽／塞爾維亞10分退紐西蘭　熱身賽9連勝唯一不敗隊伍

▲塞爾維亞當家中鋒約基奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

被視為美國隊尋求3連霸最大阻礙的塞爾維亞，在25日晚間面對紐西蘭的熱身賽中，輪休了多名主力球員，整場仍打得輕鬆寫意，前3節打完已拉開18分差距，終場以88比78迎接熱身賽9連勝，他們也是目前唯一一支在世界盃開打前保持「全勝」的隊伍。

美國「夢13隊」24日對上澳洲意外遭逆轉落敗，國際賽78連勝紀錄因而中斷，嘗到2006年以來的首敗；而在FIBA公布的最新戰力榜上取代美國，爬上首位的塞爾維亞，則在世界盃開打前的熱身賽保持不敗金身，他們25日晚間對上紐西蘭一役，輪休了4名主將，包括鋒線上的波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、畢耶利察(Nemanja Bjelica)、西蒙諾維奇(Marko Simonovic)、盧西奇(Vladimir Lucic)等，仍整場壓制對手。

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塞爾維亞在米盧蒂諾夫(Nikola Milutinov)砍下19分、「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)貢獻17分、約維奇(Stefan Jovic)拿下13分、金塊當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)則小試身手得8分之下，第3節打完已取得68比50、18分大幅領先，終場以88比78收下熱身賽9連勝，備戰狀態極佳。

塞爾維亞本屆被分在D組，同組的對手包括義大利、安哥拉和菲律賓，他們在今夏的熱身賽2度擊落義大利，安哥拉和菲律賓的實力也難與他們相抗衡，小組賽預計能輕鬆過關。

▲塞爾維亞米盧蒂諾夫(右)。（圖／CFP）