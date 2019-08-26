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王冠閎200蝶達奧運A標近20年僅2人　盼奧運拚世界前8

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▲王冠閎，2019年FINA世界青年錦標賽。（圖／黃智勇提供）

▲王冠閎2019年FINA世界青年錦標賽，200公尺蝶式達奧運A標。（圖／黃智勇提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

王冠閎在世青錦標賽以1分56秒48刷新200公尺蝶式全國紀錄，同時成為近20年第2位達到東京奧運A標游泳選手，讓整個台灣泳界相當振奮。王冠閎表示，努力了兩年終於達成目標，明年奧運將以世界前8為目標，再創佳績。

王冠閎在這次世青錦標賽，先是以52秒93、52秒83二度刷新100公尺蝶式全國紀錄，重點項目200公尺蝶式，預賽先是以1分56秒86突破個人最佳，決賽再以1分56秒48，改寫「蝶王」許志傑2009年締造的1分56秒54高掛10年的全國紀錄，同時這個成績正是2020年東京奧運A標，與2週前的王星皓，成為近20年台灣首批達到奧運A標的游泳選手。

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「這次來到布達佩斯感覺狀況調整的不錯，游完感覺還有點體力，應該可以再游得更快的，沒有拿到獎牌有點可惜，不過也已經是很大的突破了。」2017年全運會就以1分58秒23，成為許志傑之後第1位突破2分鐘障礙的台灣選手，王冠閎當時就許下奧運A標的目標，花了將近2年的時間終於達成，「這段期間我完全專注於自我，瞄準奧運A標，不理會外界的聲音，這次終於達成目標，希望能夠持續突破，明年奧運再游出更好的成績。」

1分55秒02摘下金牌的美國選手厄蘭多（Luca Urlando）今年度最佳成績為世界第3，1分55秒39奪銅的義大利選手布迪索（Federico Burdisso）則是今年度第6快選手。根據FINA官網顯示，王冠閎這次的成績能夠排在今年度亞洲第6。

「今年暑假就設定世青錦這個比賽，匯集全世界最頂尖的15到18歲的男子選手，在這種高強度的比賽往往能激發他的潛能。王冠閎這幾年成績一直在突破，而這次有超乎水準的表現，」黃智勇教練說到，「冠閎在國訓訓練了大約半年的時間，這段日子大家都很辛苦，感謝體育署、中華奧會主席林鴻道、嘉新水泥贊助，以及國訓中心、中華泳協的支持，接下來計畫再到日本等地進行移地訓練，明年東京奧運希望能推進到1分55秒內，以世界前8為目標。」

▲王冠閎，2019年FINA世界青年錦標賽。（圖／黃智勇提供）▲王冠閎，2019年FINA世界青年錦標賽。（圖／黃智勇提供）

▲王冠閎2019年FINA世界青年錦標賽，200公尺蝶式達奧運A標。（圖／黃智勇提供）

▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 王冠閎世青錦標賽奧運A標
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