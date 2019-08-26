王冠閎200蝶1分56秒48近20年第2人達奧運A標！　破高掛10年全國

▲王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

「小蝶王」王冠閎正式成為「新台灣蝶王」！世青錦標賽200公尺蝶式決賽，王冠閎以1分56秒48拿下第4名，打破高掛長達10年的全國紀錄，同時達到1分56秒48的奧運A標，與王星皓成為近20年台灣首批達奧運A標游泳選手。

王冠閎是本屆世青錦標賽台灣唯一出賽選手，首日賽程100公尺蝶式以52秒93破全國紀錄的成績晉級，準決賽再以52秒83刷新紀錄，可惜總排名第9與決賽擦身。

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目標放在200公尺蝶式的他，25日以突破個人最佳的1分56秒86拿下預賽總成績第2晉級，決賽以26秒03、29秒87、30秒03、30秒55，總成績1分56秒48，打破「蝶王」許志傑2009年締造的1分56秒54現行最久男子游泳全國紀錄，同時也達到奧運A標，取得第4名的佳績。

年僅17歲的王冠閎2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的好手，當時就許下要達到東京奧運A標的他，追逐了兩年終於達成目標，也是繼月初香港公開賽200公尺混合式，王星皓成為近20年第1位達到奧運A標游泳選手後，再次有游泳選手直接拿到奧運門票。

▲王冠閎出賽2019年FINA布達佩斯世界青年錦標賽。（圖／FINA官網）