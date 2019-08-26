運動雲

>

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

ETtoday運動雲

▲張育成敲出大聯盟首安。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成敲出大聯盟首安。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人26日（台灣時間）凌晨與皇家交手，因內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）受傷，台灣小將張育成重返大聯盟，不但大聯盟首安出爐還差點開轟，敲出深遠中外野安打衝上三壘，守備美技也吸睛，讓現場主播稱讚不已。

張育成曾在6月底短暫升上大聯盟，這是他第2次再上大聯盟，張育成馬上擔任先發三壘手，排第7棒，適逢球員主題日，他也穿上「YOU」的綽號球衣亮相。不同於6月的生澀，這次張育成把握表現機會，除了首安之外，包含首保送、首得分、首長打都在此戰相繼出爐。

請繼續往下閱讀...

皇家2局上攻佔一、二壘時，印第安人捕手企圖與張育成合力夾殺，但傳球不慎被得1分，張育成反應靈敏，即時沒把球接穩也盡快補救，傳到三壘刺殺另一位跑者，製造出局數。

張育成3局下首打席獲得保送，下一棒捕手普拉威基（Kevin Plawecki）轟出全壘打，讓張育成跑回生涯第1次得分，追成2比3。然後他4局下第二打席突破皇家先發左投史高格倫（Eric Skoglund），在一壘有跑者時敲出左外野安打，大聯盟首安出爐，首安球馬上被工作人員收藏留念。

張育成隨後在5局上演出美技守備，對方敲出三壘線邊的滾地球，他從容地反手接球並快傳一壘，主播讚不絕口，他也隨即露出笑容，相當享受比賽。

有了首安和美技，張育成第三打席持續搶鏡，7局下擔任首名打者，從皇家第二任投手巴洛（Scott Barlow）手中敲出直擊中外野全壘打牆的三壘安打，還利用普拉威基安打跑回追平分，形成3比3平手。不過印地安人8局上牛棚崩盤又陷於落後，雷耶斯（Franmil Reyes） 從8局開始連兩局開轟，關鍵9局下兩出局後的3分彈追平為8比8，進入延長賽，張育成原本10局下擔任首名打者，不過被換代打退場，印地安人最終以8比9落敗。

張育成賽前在大聯盟累計出賽2戰4打數無安打，此戰3打數2安打，跑回2分，打擊率升至0.286，他也成為繼林子偉2017年升大聯盟締造首安後，睽違兩年在大聯盟敲出安打的台灣野手。

▲張育成敲出大聯盟首支長打。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成敲出大聯盟首支長打。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成（左）穿上「YOU」綽號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 張育成印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

推薦閱讀

世羽賽／桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本帶走2冠3亞軍最風光

捷克桌賽／林昀儒4比1退德國前球王　本季第三度摘冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

中職／1分差贏象止4連敗　洪總讚比賽好看：連我都冒汗

印地安人張育成重返大聯盟　先發三壘手挑戰生涯首安

SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

大谷新版說明書　柯爾：當先發太貪心該當終結者

熱門新聞

世羽賽／桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本帶走2冠3亞軍最風光

捷克桌賽／林昀儒4比1退德國前球王　本季第三度摘冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2王冠閎200蝶達奧運A　拚世界前8

3張育成大聯盟首安、三壘安和美技

4王冠閎200蝶近20年第2達奧運A標

5桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本2冠3亞

熱門新聞

1桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本2冠3亞

2捷克桌賽林昀儒4比1退德國前球王捧冠

3伍鐸確定領機票！班華德下周先發

4U15中華裁定亞軍　林孟佶雙冠王

5火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

蘇緯達上演單場雙響砲　中信9比1贏球收下五連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

中華職棒30年_宣傳片

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366