影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

▲張育成敲出大聯盟首安。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人26日（台灣時間）凌晨與皇家交手，因內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）受傷，台灣小將張育成重返大聯盟，不但大聯盟首安出爐還差點開轟，敲出深遠中外野安打衝上三壘，守備美技也吸睛，讓現場主播稱讚不已。

張育成曾在6月底短暫升上大聯盟，這是他第2次再上大聯盟，張育成馬上擔任先發三壘手，排第7棒，適逢球員主題日，他也穿上「YOU」的綽號球衣亮相。不同於6月的生澀，這次張育成把握表現機會，除了首安之外，包含首保送、首得分、首長打都在此戰相繼出爐。

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皇家2局上攻佔一、二壘時，印第安人捕手企圖與張育成合力夾殺，但傳球不慎被得1分，張育成反應靈敏，即時沒把球接穩也盡快補救，傳到三壘刺殺另一位跑者，製造出局數。

張育成3局下首打席獲得保送，下一棒捕手普拉威基（Kevin Plawecki）轟出全壘打，讓張育成跑回生涯第1次得分，追成2比3。然後他4局下第二打席突破皇家先發左投史高格倫（Eric Skoglund），在一壘有跑者時敲出左外野安打，大聯盟首安出爐，首安球馬上被工作人員收藏留念。

張育成隨後在5局上演出美技守備，對方敲出三壘線邊的滾地球，他從容地反手接球並快傳一壘，主播讚不絕口，他也隨即露出笑容，相當享受比賽。

有了首安和美技，張育成第三打席持續搶鏡，7局下擔任首名打者，從皇家第二任投手巴洛（Scott Barlow）手中敲出直擊中外野全壘打牆的三壘安打，還利用普拉威基安打跑回追平分，形成3比3平手。不過印地安人8局上牛棚崩盤又陷於落後，雷耶斯（Franmil Reyes） 從8局開始連兩局開轟，關鍵9局下兩出局後的3分彈追平為8比8，進入延長賽，張育成原本10局下擔任首名打者，不過被換代打退場，印地安人最終以8比9落敗。

張育成賽前在大聯盟累計出賽2戰4打數無安打，此戰3打數2安打，跑回2分，打擊率升至0.286，他也成為繼林子偉2017年升大聯盟締造首安後，睽違兩年在大聯盟敲出安打的台灣野手。

▲張育成敲出大聯盟首支長打。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成（左）穿上「YOU」綽號球衣。（圖／達志影像／美聯社）