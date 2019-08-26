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世羽賽／桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本帶走2冠3亞軍最風光

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▲▼ 世羽賽, 男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲世羽賽男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽 25日進行五個單項最後決賽，其中男單由日本球王桃田賢斗成功衛冕、女單則是由印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）生涯首度捧冠，拒絕連三屆亞軍，男雙則是全英公開賽冠軍的印尼老將阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）成功為印尼守住唯一的男雙冠軍。

▼ 世羽賽女單冠軍辛度、亞軍奧原希望。

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▲▼ 世羽賽, 女單冠軍辛度、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

女單由第五種子的辛度對上第四種子的日本奧原希望，原先以為是拉鋸戰，卻是一面倒，最終辛度以兩個21：7，大分差擊敗2017年世錦賽冠軍的奧原希望，順利拿下生涯首座世錦賽冠軍，不再銀恨，也是印度史上第一位在世錦賽奪冠球員。

女雙決賽上演日本內戰，由世界第一的永原和可那／松本麻佑對上福島由紀／廣田彩花，福島由紀／廣田彩花雖然在第三局化解對手6個冠軍點，並出現自己的冠軍點，可惜被永原和可那／松本麻佑化解並反超，最後永原和可那／松本麻佑以2比1（21：11、20：22、23：21）衛冕成功。

▼ 世羽賽女雙冠軍永原和可那／松本麻佑。

▲▼ 世羽賽, 女雙冠軍永原和可那／松本麻佑。（圖／CFP）

男單部分，由日本球王桃田賢斗要對上丹麥22歲小將安東森(Anders ANTONSEN)，不過卻上演大比分，最終桃田賢斗兩局只讓安東森兩局拿了12分，僅花了38分鐘就成功衛冕冠軍，而且本屆6場比賽一局未失，表現相當強悍。

混雙世界第一的大陸組合鄭思維／黃雅瓊以直落二（21：8、21：12），同樣是大比分擊敗泰國組合德差蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）奪冠。

▼ 世羽賽混雙冠軍大陸組合鄭思維／黃雅瓊 。

▲▼ 世羽賽, 混雙冠軍大陸組合鄭思維／黃雅瓊 。（圖／CFP）

日本大黑馬男雙組合保木卓朗／小林優吾對上世界第二的印尼組合阿赫桑／塞蒂亞萬，日本組合首局一度3分領先被追上，雙方互咬比分來到23平，阿赫桑／塞蒂亞萬經驗老道以23：21搶下，第二局日本15：7拉開分差21：9扳平，決勝局日本很可惜未能翻盤，最後討戰失敗，阿赫桑／塞蒂亞萬以21：15，總局數2比1拿下世錦賽第三冠。

本屆大贏家堪稱日本隊，在4單項都晉級決賽，男單桃田賢斗、女雙永原和可那／松本麻佑奪冠，且都完成二連霸、女單奧原希望亞軍、女雙福島由紀／廣田彩花連三年亞軍，加上男雙保木卓朗／小林優吾也獲亞軍，一次橫掃2冠3亞。

▼ 世羽賽印尼組合阿赫桑／塞蒂亞萬奪冠。

▲▼ 世羽賽,印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽朴柱奉桃田賢斗奧原希望山口茜
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