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捷克桌賽／林昀儒4比1退德國前球王　本季第三度摘冠

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▲捷克桌賽，林昀儒 。（圖／取自ITTF）

▲捷克桌賽，林昀儒摘下男單冠軍 。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽捷克公開賽，林昀儒挺進男單決賽後，於台灣時間25日晚間9點半對決前世界第一的德國奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，林昀儒延續勝利方程式，最終以4比1奪勝，摘下本季個人第三座單打冠軍！

林昀儒本次男單位居種子，首輪就碰上前輩陳建安，大戰七局驚險勝出，接著又以4比2擊敗世界排名第24葡萄牙的弗雷塔斯(FREITAS Marcos)，挺進8強再以4比1橫掃世界第116的平野友樹，今天下午的4強碰德國老將、目前世界排名第8的波爾(Timo Boll)，林昀儒再以4比3奪勝進入冠軍戰。

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冠軍戰對決前世界第一、目前世界第11的奧洽洛夫，林昀儒過去與他交手3次，僅第一次相遇以1比4吞敗後，後兩次都以4比2奪勝。如今再度交手，林昀儒先下2局後，第三局雖然被扳回一局，但隨後馬上回穩又拿下2局，以4比1勝出，摘下男單冠軍！

林昀儒近2年狀態突飛猛進，從去年1月開始，林昀儒從世界排名134名一路爬升，到今年8月衝到世界第13名，成為「台灣新一哥」。今年3月他在挑戰賽級別的阿曼公開賽拿下男單冠軍，接著7月的T2鑽石聯賽馬來西亞站中，又連退大陸好手奧運金牌馬龍，以及世界第3的樊振東拿下冠軍，本次的捷克公開賽，林昀儒又再度封王，拿下個人在成人公開賽中的首冠，同時也是本季個人的第三座男單冠軍。

關鍵字： 捷克桌賽林昀儒德國決賽
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