世羽賽／桃田賢斗兩局僅讓安東森拿12分　6場直落二強勢衛冕

▲桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽 25日將要進行各項最後決賽，男單部分由日本球王桃田賢斗要對上丹麥22歲小將安東森(Anders ANTONSEN)，最終桃田賢斗兩局只讓安東森拿了12分，僅花了38分鐘就成功衛冕冠軍。

桃田賢斗是去年世錦賽金牌，今年力拼衛冕而來，積分也以唯一破10萬分穩坐世界第一，本屆首輪打至4強賽全都是直落二，依序擊敗越南范高強、西班牙佩納爾弗（Luís Enrique PEÑALVER）、印度庫馬爾（PRANNOY H. S.）、大馬新星李梓嘉以及印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B.），氣勢很旺。

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目前世界排名第9的安東森今年表現不錯，拿下印尼大師賽冠軍、西班牙大師賽亞軍、歐洲運動會金牌以及和周天成大戰三局落敗的印尼公開賽亞軍，生涯還未拿過世錦賽冠軍，因此一邊要爭取首冠、一邊要力拼衛冕。

本次交手第一局一開始安東森lucky ball，桃田賢斗掛網失誤0：3、1：5落後，40拍來回後安東森掛網、出界，桃田賢斗追至6平，網前變拍反超連拿8分10：6，安東森搶網但出界，桃田賢斗擴大8分優勢，桃田賢斗撲球以21：9收下首局。

第二局桃田賢斗一波4：0優勢，接著連拿3分7：1優勢、11：1擴大領先，桃田賢斗連拿8分氣勢一面倒，安東森再度掛網，桃田賢斗守中反攻，安東森挑戰成功，安東森頻頻出界，安東森接發球失誤，桃田賢斗挑後場連掃8分，出現冠軍點，桃田賢斗21：3收下冠軍。

桃田賢斗在本屆世錦賽全都是以直落二一路拿下冠軍，並在今年亞錦賽、日本公開賽、世錦賽都成功衛冕。