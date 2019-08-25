運動雲

>

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

ETtoday運動雲

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍，林孟佶、王浩藍個人獎。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15亞洲盃原訂25日中華隊與日本隊進行冠軍戰，因主辦場地大陸深圳的中山公園棒球場下雨無法比賽，經技術委員開會，由預賽曾擊敗中華隊的日本隊裁定冠軍，中華隊則是亞軍，日本隊衛冕成功，繼2017年奪冠後再捧金盃。

本屆U15亞洲盃由華南金控盃青少棒賽的冠軍隊伍台東縣奪組訓權，泰源國中總教練王國慶掌國家隊兵符，參加自19日開打的U15亞洲盃，中華隊預賽取得2勝1敗，唯一1敗是以0比1輸給衛冕軍日本，複賽接連扣倒大陸，25日在延長賽驚險擊敗韓國隊，取得冠軍戰門票。

請繼續往下閱讀...

中華隊總教練王國慶表示，「這次比賽很可惜，我們有把握拿到冠軍，從打敗韓國就有信心。 一個月集訓很辛苦，球員都盡力了，投手進步很多，投手陣容方面，我有把握是很好的，希望他們回去要走好自己的路，學會保護自己。」

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍，林孟佶、王浩藍個人獎。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊總教練王國慶（左）與日本隊監督松下幸政（右）。（圖／中華棒協提供）

原本中華小將躍躍欲試，盼25日對日本隊能甜蜜復仇爭取冠軍，不過天公不作美，最後大會以預賽戰績為依據，裁定為亞軍。

中華隊有4人獲頒個人獎，其中左投林孟佶複賽對韓國繳出7局無安打，他勇奪最佳投手及防禦率王，成為投手雙冠王，王浩藍奪最佳防守球員，最佳明星球員也有兩人上榜，伍祐城奪最佳三壘手，辛俊昇則是最佳一壘手。

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍，林孟佶、王浩藍個人獎。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊林孟佶雙冠王。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍，林孟佶、王浩藍個人獎。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊王浩藍奪最佳防守球員。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： U15亞洲盃泰源國中華南盃青少棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2張育成重返大聯盟　先發挑戰首安

3捷克桌賽林昀儒4比1退德國前球王捧冠

4桃田賢斗退安東森　6場直落二衛冕

5攻下全隊2分　陳晨威笑稱運氣好

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3何恆佑遭美國150公里速球砸中頭部

4洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

5延長賽退韓　中華將與日本爭冠

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366