U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

▲U15亞洲盃，中華隊裁定亞軍。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15亞洲盃原訂25日中華隊與日本隊進行冠軍戰，因主辦場地大陸深圳的中山公園棒球場下雨無法比賽，經技術委員開會，由預賽曾擊敗中華隊的日本隊裁定冠軍，中華隊則是亞軍，日本隊衛冕成功，繼2017年奪冠後再捧金盃。

本屆U15亞洲盃由華南金控盃青少棒賽的冠軍隊伍台東縣奪組訓權，泰源國中總教練王國慶掌國家隊兵符，參加自19日開打的U15亞洲盃，中華隊預賽取得2勝1敗，唯一1敗是以0比1輸給衛冕軍日本，複賽接連扣倒大陸，25日在延長賽驚險擊敗韓國隊，取得冠軍戰門票。

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中華隊總教練王國慶表示，「這次比賽很可惜，我們有把握拿到冠軍，從打敗韓國就有信心。 一個月集訓很辛苦，球員都盡力了，投手進步很多，投手陣容方面，我有把握是很好的，希望他們回去要走好自己的路，學會保護自己。」

▲U15亞洲盃，中華隊總教練王國慶（左）與日本隊監督松下幸政（右）。（圖／中華棒協提供）

原本中華小將躍躍欲試，盼25日對日本隊能甜蜜復仇爭取冠軍，不過天公不作美，最後大會以預賽戰績為依據，裁定為亞軍。

中華隊有4人獲頒個人獎，其中左投林孟佶複賽對韓國繳出7局無安打，他勇奪最佳投手及防禦率王，成為投手雙冠王，王浩藍奪最佳防守球員，最佳明星球員也有兩人上榜，伍祐城奪最佳三壘手，辛俊昇則是最佳一壘手。

▲U15亞洲盃，中華隊林孟佶雙冠王。（圖／中華棒協提供）

▲U15亞洲盃，中華隊王浩藍奪最佳防守球員。（圖／中華棒協提供）