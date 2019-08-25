世羽賽／辛度直落二橫掃奧原希望不再銀恨　奪首冠印度第一人

▲辛度奪冠 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽 25日將要進行各項最後決賽。女單第五種子的辛度（PUSARLA V. Sindhu）要對上第四種子的日本奧原希望，原先以為是拉鋸戰，卻是一面倒，最終辛度以兩個21：7，大分差擊敗奧原希望，順利拿下生涯首座世錦賽冠軍，不再銀恨。

第一局奧原希望手上失誤增多，讓辛度以12：2的大幅領先，奧原希望勾對角但又出界，辛度搶網下殺連拿8分，靠著辛度失誤，奧原希望止血失分，但又回擊出界，辛度回擊不及、失誤但仍以18：5領先，奧原希望連續出界，辛度先出現局點21：7收下。

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第二局奧原希望頻頻掛網，再度被拉開分差，辛度7：2領先，辛度直線近身球攻擊連拿6分，氣勢一面倒，奧原希望加速進攻、回擊都出界，讓辛度以11：4領先，奧原希望對角攻擊又出界，奧原希望失誤仍未減少，辛度頻直殺，讓奧原希望跪地累倒，辛度出現冠軍點，以21：7直落二勝出。

辛度在2013、2014年世錦賽拿下季軍，2017年決賽輸給奧原希望、2018年輸給西班牙馬琳(Carolina Marin)，今年在換了南韓教練之後，表現越來越穩定，在印尼公開賽亞軍亞軍之後，終於擺脫亞軍命，本屆擊敗奧原希望後，生涯首次拿下世錦賽冠軍。

辛度雖然在本賽季只收穫一座巡迴賽亞軍，看似表現平平，不過這座亞軍就是超級1000賽等級的印尼公開賽，加上去年拿下五座亞軍以及亞運銀牌，勇奪年終總決賽冠軍擺脫萬年老二的稱號，如今更連三年進入世錦賽決賽，也被稱為是大賽型選手，這次如願在世錦賽奪冠，也是印度羽壇史上第一位拿下世錦賽冠軍的球員。