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中職／「上場前越來越放鬆」　陳韻文救援成功創生涯新高

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▲▼統一獅,陳韻文。（圖／記者季相儒攝）

▲陳韻文連兩天為統一成功關門。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／天母報導

統一獅25日迎戰富邦悍將，靠著蘇智傑雙響砲帶動下以4比2擊敗富邦，收下一波2連勝，終結者陳韻文也連兩天登板關門。陳韻文拿到本季第20次救援成功，突破生涯單季新高。他賽後提到，從去年尾聲開始，上場投球前能夠越來越放鬆。

陳韻文昨天提前登板主投1.1局，成功拿下第19次救援點，今天在9局上打卡上班，雖然投出一次觸身球，但還是無失分成功為球隊守住勝利，拿到本季第20次救援成功創下生涯新高。

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陳韻文賽後分享，「擔任終結者，很多時候登板不是有危機，就是球隊領先的分數有限，因此過去上場投球時還是會感到蠻緊張的，不過大概從去年底開始，上場前的熱身準備，心情就能夠比較放鬆了。」

目前陳韻文以20次救援成功，領先第二名的富邦陳鴻文有6次，很有機會拿下生涯第一次救援王，不過陳韻文沒有很專注在獎項的追逐，「自然就好，因為不希望太關注在此，讓自己產生壓力。」

他補充提到：「救援點的出現需要各種因素，因此也不是自己可以努力去拚來的，還是要靠著隊友取得領先，而我則是把該做的事情給做好。」

▼陳韻文職棒第5個賽季有望奪下救援王的獎項。（圖／記者季相儒攝）

▲▼統一獅,陳韻文。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒統一獅陳韻文
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