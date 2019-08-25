中職／潘威倫141勝到手　林恩宇盼廖乙忠成為下個嘟嘟





▲林恩宇。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫24日對戰富邦悍將，第10度叩關成功，終於奪得生涯141勝，追平兩聯盟合計最多勝紀錄，而中信兄弟廖乙忠同天對戰Lamigo桃猿，先發7.1局僅失1分，拿下本季第3勝，在投手教練林恩宇眼中，廖乙忠有嘟嘟的影子，期待他能成為下一個潘威倫。

對於子弟兵廖乙忠的投球型態類似潘威倫，林恩宇先是笑說：「兩人身材很像啊！都圓圓的。」隨後進一步表示，「其實他在場上的成熟、穩健度，都很像嘟嘟，臉上都不會有太多表情。」

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以自主培訓加入兄弟，廖乙忠如今成為球隊輪值戰力，擁有獨特的一面，林恩宇指出：「他解決打者有很多種方式，不只是三振而已， 對手看起來或許很好打，但其實一切都在他的掌握之中。」

廖乙忠最快球速落在144公里左右，但在新莊的「快樂槍」下，曾測到147公里球速，林恩宇認為，或許他的球速不快，但有別於他人的投球機制，成了他的優勢，「正常投手該出手時，他還沒出手，這讓打者難以計算他的出手時機，看似只有140公里，但要打倒他不容易。」

教練團希望廖乙忠能夠保有自己的特色，「我們不會因為想要提升球速，而去改變乙忠的投球機制。」林恩宇說：「我們還能幫助他的是，讓決勝球可以更好，但也不會是現在，乙忠目前為止的表現都很好，包括投球數、吃局數、控制球場方面， 還有和捕手的臨場狀況，都做得很好。」

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以自主培訓身份挑戰職棒，廖乙忠投出自己的價值，林恩宇相當看好他，甚至期待他成為下一個潘威倫，「不用去在意怎麼進來的，他已經為自己爭取到機會，同時成為球隊不可或缺的投手，雖然球速、尾勁無法和潘威倫相比，但乙忠還很年輕，如果一路走來都有穩定的表現，絕對值得期待。」

談到中華隊的老戰友昨天達成141勝里程碑，林恩宇笑說，冒出的第一個想法是，「原來我落後他這麼多勝！看來只能等下輩子再追過他了。」而兩人年紀相仿、僅有1歲差，看著嘟嘟仍在場上奮鬥，林恩宇被問到是否會「手癢」，他淡淡地說，「還是要認命啊，嘟嘟這一路走來，沒有受過什麼大傷，這是非常不簡單的事。」

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）