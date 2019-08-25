運動雲

>

NFL／大曼寧接班人　29歲明星四分衛拉克閃電退休

ETtoday運動雲

▲明星四分衛拉克(Andrew Luck)宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星四分衛拉克宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

曾被譽為傳奇四分衛曼寧(Peyton Manning)接班人，年僅29歲的NFL小馬隊明星四分衛拉克(Andrew Luck)，因為近年不斷受傷而感到厭倦，無法在美式足球中獲得樂趣，正式宣布退休。

拉克為NFL 2012年選秀狀元，2014年賽季更猛傳40達陣成為該季達陣王，還入選過4次明星賽。有了拉克加入，小馬2012-14連續3連都晉級季後賽，而且2014賽季更殺到美聯冠軍賽，才不敵傳統強隊愛國者。不過好漢就怕病來磨，他的肩膀、腎臟以及肋骨都出現過問題，更缺席整個2017球季。

請繼續往下閱讀...

但是在2018球季他強勢復出，不僅帶領小馬重返季後賽，個人更傳出 4593 碼，39次達陣生涯次高，傳球成功率67.3%則寫下個人新高，並獲頒NFL最佳東山再起獎。眼看拉克重拾明星級身手重返巔峰，今年休季他先是小腿拉傷，熱身賽期間又傷到腳踝讓他萌生退役。

拉克先和球團談過，在消息在台灣時間25日早上的熱身賽進行中被爆出來。沒有上場的他再離場時，遭受到球迷無情噓聲，許多fantasy玩家也崩潰。許多球迷認為，假使拉克早一些推意，也許球隊在選秀食還有操作空間。

「我完全被困在受傷、復健的循環之中，沒辦法過我想過的生活，比賽的樂趣也完全被剝奪。唯一的方式就是終止美式足球生涯，這不是簡單的決定。這是我人生最困難的抉擇，但這是正確的決定。」拉克說。

關鍵字： NFL小馬拉克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2猿象5局打完　桃猿1分領先

3富邦連續安打破蛋　7局統一4：2富邦

4林桑二軍阪神日　日本林太太現身

5都圓的　小雞盼廖乙忠成嘟嘟二世

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4何恆佑遭美國150公里速球砸中頭部

5延長賽退韓　中華將與日本爭冠

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366