NFL／大曼寧接班人　29歲明星四分衛拉克閃電退休

▲明星四分衛拉克宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

曾被譽為傳奇四分衛曼寧(Peyton Manning)接班人，年僅29歲的NFL小馬隊明星四分衛拉克(Andrew Luck)，因為近年不斷受傷而感到厭倦，無法在美式足球中獲得樂趣，正式宣布退休。

拉克為NFL 2012年選秀狀元，2014年賽季更猛傳40達陣成為該季達陣王，還入選過4次明星賽。有了拉克加入，小馬2012-14連續3連都晉級季後賽，而且2014賽季更殺到美聯冠軍賽，才不敵傳統強隊愛國者。不過好漢就怕病來磨，他的肩膀、腎臟以及肋骨都出現過問題，更缺席整個2017球季。

請繼續往下閱讀...

但是在2018球季他強勢復出，不僅帶領小馬重返季後賽，個人更傳出 4593 碼，39次達陣生涯次高，傳球成功率67.3%則寫下個人新高，並獲頒NFL最佳東山再起獎。眼看拉克重拾明星級身手重返巔峰，今年休季他先是小腿拉傷，熱身賽期間又傷到腳踝讓他萌生退役。

拉克先和球團談過，在消息在台灣時間25日早上的熱身賽進行中被爆出來。沒有上場的他再離場時，遭受到球迷無情噓聲，許多fantasy玩家也崩潰。許多球迷認為，假使拉克早一些推意，也許球隊在選秀食還有操作空間。

「我完全被困在受傷、復健的循環之中，沒辦法過我想過的生活，比賽的樂趣也完全被剝奪。唯一的方式就是終止美式足球生涯，這不是簡單的決定。這是我人生最困難的抉擇，但這是正確的決定。」拉克說。