王冠閎200蝶1分56秒86　與奧運A標差0.38秒！世青錦第2晉準決

▲王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

台灣泳壇未來之星王冠閎，在世青錦標賽二度刷新100公尺蝶式全國紀錄後，25日出賽自己設定的重點項目200公尺蝶式，以1分56秒86個人最佳成績，取得預賽總成績第2晉級，大幅度縮小與全國紀錄、東京奧運A標的差距。

王冠閎為本屆世青錦標賽台灣唯一出賽選手，首日賽程100公尺蝶式以52秒93破全國的成績晉級，準決賽再以52秒83刷新紀錄，可惜總排名第9與決賽擦身。

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25日進行他所設定的主要項目200公尺蝶式，預賽就游出1分56秒86的佳績，總排名第2晉級準決賽，超越今年7月光州世錦賽的1分57秒21個人最佳成績，也與「蝶王」許志傑2009年締造的1分56秒54，現行最久男子游泳全國紀錄，以及東京奧運A標1分56秒48大幅縮小差距。

年僅17歲的王冠閎，在2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的選手，被期待未來能夠游進奧運，而他當時就曾表示，這兩年的目標就是2020年東京奧運A標，追逐了將近兩年，與目標只剩下0.38秒。

▲王冠閎2019年FINA布達佩斯世界青年錦標賽。（圖／FINA官網）