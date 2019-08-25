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世籃賽／挺進美國正選12人　懷特負傷重摔無大礙

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▲美國男籃華克、懷特。（圖／CFP）

▲懷特對澳洲之戰重摔落地，所幸並無大礙。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

上季季後賽打出馬刺後場新希望氣勢，懷特(Derrick White)今夏更一路從美國男籃「靶子隊」成員，提升到成為此次世界盃男籃賽，美國隊正選12名國手之一。懷特即便在對上澳洲熱身賽時重摔落地，且左眼上方經過4針縫合，但懷特經過檢測已無大礙，仍將隨隊出征此次於中國舉辦的世界盃男籃賽。

2018-19賽季平均繳出9.9分、3.7籃板、3.9助攻，懷特季後賽的穩健表現，確實讓外界對於這位NBA的2年級生展現的大將之風感到驚艷。

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而懷特這個夏天也入選美國男籃的「靶子隊」陣容，負責擔任培訓名單國手的陪練陣容，但由於整體表現相當優異，懷特也破格入選培訓行列，最終甚至入選12人正選國手，將出征此次世界盃男籃賽。

懷特在24日對上澳洲熱身賽貢獻8分、3籃板，但比賽過程意外重摔落地，導致左眼上方遭到4針縫合，所幸懷特在賽後已經通過首次腦震盪檢查，且牙齒整體狀況也並未受傷。

懷特在入選美國男籃12人名單後，接下來也將在對上加拿大熱身賽後，隨隊飛往中國，備戰9月1日對上捷克的世界盃首戰。

▲美國男籃華克、懷特。（圖／CFP）

▲懷特入選美國男籃12位正選國手。（圖／CFP）

關鍵字： 世界盃男籃賽世籃賽美國男籃華克懷特NBA籃球
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