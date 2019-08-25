女排亞錦賽／日本U20世錦冠軍隊3比1退泰國　捧隊史第五冠

▲日本衛冕成功。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽25日在南韓首爾進行最後賽事，中華隊最終拿下第6名。而冠亞軍戰由日本出戰泰國，最終本屆派出U20世錦賽冠軍組成的日本隊，以3比1（25：22、18：25、25：18、25：23），成功衛冕冠軍。

▼日本擊敗泰國。

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中華女排以小組第二晉級後，進入8強複賽取得一勝一敗無緣晉級4強，在 5至8名排名賽中，以3比1擊敗印尼後，25日則以1比3不敵哈薩克，本屆以第6名作收，追平上屆2017年成績，接下來將要力拼明年1月的東京奧運亞洲區資格賽，爭取唯一一張奧運門票。

而25日的4強對決則是地主南韓碰上大陸，南韓則是以3比0（25：21、25：20、25：22）拿下銅牌，在地主的奇特賽制安排下，也算是地主球迷能夠接受的成績；而大陸則是連兩屆都拿下第4名。

▼ 南韓3比0擊敗大陸。

冠亞軍之爭則是由日本碰上泰國，上屆冠軍的日本本屆派出U20世錦賽冠軍年輕陣容，碰上老將為主的泰國隊，強勢以25：22搶下首局，雖然第二局以18：25讓出，不過不給泰國機會，連拿2局25：18、25：23，最後以總局數3比1擊敗泰國，成功衛冕，這也是日本隊史的第五座亞錦賽冠軍；泰國則是連兩屆亞軍。

至此前8名的隊伍全數出爐：冠軍是日本、亞軍為泰國、第3是南韓、第4則是大陸，5至8名依序為哈薩克、中華女排、伊朗、印尼，亞錦賽前8名可以獲得明年1月東奧亞洲區資格賽參賽權，由於大陸已取得東奧參賽資格、加上日本是地主，因此本屆第9的澳洲也可以獲得資格賽參賽權。

▼中華女排不敵哈薩克，本屆拿下第6。