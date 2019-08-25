運動雲

>

U18世界盃／連兩場敗給美國　中華小將逐漸掌握火球

ETtoday運動雲

▲U18中華隊狀態漸入佳境。（圖／記者路皓惟攝）

▲U18中華隊狀態漸入佳境。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊25日與美國對抗賽再以3比6落敗，連續兩場敗給美國，不過比勝敗更重要的是，中華小將對於動輒超過150公里速球掌握度越來越好，總教練周宗志直言這就是最想要看到的部分。

昨日中華隊在對抗賽首戰只敲5支零星安打，遭到美國完封；今天雖然安打數也才多1支，但球員對快速球掌握更紮實，林吳晉瑋跟李灝宇都敲出二壘安打，得點圈得分效率也更好，攻下了3分。

請繼續往下閱讀...

總教練周宗志表示，球員掌握度越來越好，安打數是沒那麼好，但這場球員擊球點都不錯，已經打了兩場，打擊不能要求安打，但面對這些148至150公里速球，出棒節奏是要對的，這是我們想看到的。

陳柏毓是中華隊陣中主要先發戰力，此戰主投2局被打4支安打、1次觸身球、2次三振責失3分，談到他的狀況，周宗志說：「前面不營養的飛球造成安打，滿壘被對方掌握住而失分，整體沒有太大失投，只是若排他對日本美國先發，第一局的狀況就要改進。」

林吳晉瑋和岳政華此戰都展現二刀流實力，其中林吳晉瑋棒打155公里火球，被總教練點名可能擔任一壘和指定打擊，但主要仍要看被「爆頭」的何恆佑傷勢的恢復情況而定。

至於岳政華則是丟出暌違已久的144公里，周宗志滿意子弟兵的表現，他說：「他勢必要投打兼顧，投球狀況在投手群中還不錯，甚至比王彥程好一點，分擔局數也會多一點。」

美國隊全隊擊出8支安打，包含2支長打攻下6分，第三棒哈塞爾（Robert Hassell）和第四棒武科維奇（AJ Vukovich）有雙安演出。

關鍵字： U18世界盃中華隊美國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陳晨威力破僵局　桃猿1比0領先

3入美國正選12人　懷特負傷無大礙

4蘇智傑單場雙響　3局獅4：0富邦

5林瑞鈞簽約兄弟　練習賽亢奮

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5何恆佑遭美國150公里速球砸中頭部

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366