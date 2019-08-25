U18世界盃／連兩場敗給美國　中華小將逐漸掌握火球

▲U18中華隊狀態漸入佳境。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊25日與美國對抗賽再以3比6落敗，連續兩場敗給美國，不過比勝敗更重要的是，中華小將對於動輒超過150公里速球掌握度越來越好，總教練周宗志直言這就是最想要看到的部分。

昨日中華隊在對抗賽首戰只敲5支零星安打，遭到美國完封；今天雖然安打數也才多1支，但球員對快速球掌握更紮實，林吳晉瑋跟李灝宇都敲出二壘安打，得點圈得分效率也更好，攻下了3分。

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總教練周宗志表示，球員掌握度越來越好，安打數是沒那麼好，但這場球員擊球點都不錯，已經打了兩場，打擊不能要求安打，但面對這些148至150公里速球，出棒節奏是要對的，這是我們想看到的。

陳柏毓是中華隊陣中主要先發戰力，此戰主投2局被打4支安打、1次觸身球、2次三振責失3分，談到他的狀況，周宗志說：「前面不營養的飛球造成安打，滿壘被對方掌握住而失分，整體沒有太大失投，只是若排他對日本美國先發，第一局的狀況就要改進。」

林吳晉瑋和岳政華此戰都展現二刀流實力，其中林吳晉瑋棒打155公里火球，被總教練點名可能擔任一壘和指定打擊，但主要仍要看被「爆頭」的何恆佑傷勢的恢復情況而定。

至於岳政華則是丟出暌違已久的144公里，周宗志滿意子弟兵的表現，他說：「他勢必要投打兼顧，投球狀況在投手群中還不錯，甚至比王彥程好一點，分擔局數也會多一點。」

美國隊全隊擊出8支安打，包含2支長打攻下6分，第三棒哈塞爾（Robert Hassell）和第四棒武科維奇（AJ Vukovich）有雙安演出。