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捷克桌賽／南韓16歲小將雙冠王　男雙、混雙成中華新威脅

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▲捷克桌賽，趙大成(左)、申裕斌。（圖／取自ITTF）

▲捷克桌賽，趙大成(左)、申裕斌拿下混雙冠軍。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽捷克公開賽，南韓16歲小將趙大成(Cho Daeseong)先是搭配申裕斌(SHIN Yubin)拿下混雙冠軍，接著又和前輩李尚洙(Lee Sangsu)擊敗林昀儒／廖振珽拿下男雙冠軍，成為本站的雙冠王，雖然單打排名在百名之外，但也讓南韓雙打更具競爭力。

目前世界排名200的趙大成和林昀儒同樣為左手持拍，在男單排名從上個月的305名進步到本月的200名，雖然提升許多，但成績還不如雙打出色，本次他搭檔申裕斌的混雙從資格賽打起，先後擊敗俄羅斯和塞爾維亞組合。

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進入正賽後，趙大成／申裕斌越戰越勇，3比2擊敗法國組合、3比1退大陸組合、3比1橫掃奧地利組合，挺進決賽後面對曾兩度擊敗林昀儒／鄭怡靜的日本新組合水谷隼／伊藤美誠，雙方自第二局開始打得相當激烈，多次「丟士」還難分勝負，大戰到關鍵第五局，趙大成／申裕斌略勝一籌，以12比10帶走勝利，為南韓摘下本季首座混雙冠軍。

▲捷克桌賽，水谷隼、伊藤美誠。（圖／取自ITTF）

▲捷克桌賽，日本組合水谷隼、伊藤美誠先前2度擊敗林昀儒／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

混雙摘冠後，趙大成緊接著和前輩李尚洙出賽男雙冠軍戰，面對林昀儒／廖振珽，僅失掉第三局，花了不到半小時，就以3比1奪勝再拿下一冠，趙大成單日收穫兩冠。

雖然本站大陸許多好手沒有參賽，但仍有日本、台灣等選手參與，趙大成能以16歲之姿在同一站拿下兩座雙打冠軍，亮眼表現也給南韓帶來更多希望，尤其明年東京奧運桌球又首度加入混雙，若趙大成接下來維持表現，南韓在混雙的競爭力又會更加提升，同時也會給中華隊帶來更大的威脅。

▲捷克桌賽，李尚洙(右)、趙大成。（圖／取自ITTF）

▲捷克桌賽，趙大成搭檔李尚洙(右)拿下男雙冠軍。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 捷克桌賽南韓16歲趙大成男雙混雙
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