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U18世界盃／陳柏毓飆生涯最速150　滿意滑球壓制效果

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▲U18中華隊陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊主力投手之一的陳柏毓25日熱身賽擔任先發投手，不只嘗試最近改善速度的滑球，最快球速也達150公里，創生涯正式比賽最快球速。

陳柏毓被視為對美國或日本的先發人選之一，先在這次熱身賽第二戰對美國先發是教練團觀察他的機會，陳柏毓首局先以飛球解決打者，隨後被敲出兩支安打，再投觸身球保送形成滿壘，接著被第5棒索德斯特倫（Tyler Soderstrom）敲出中外野安打失3分。

陳柏毓2局就回穩，連飆兩次三振，被首棒敲安打後，再解決打者，他僅投2局就退場，總教練周宗志表示，「前面不營養的飛球形成安打，他是滿壘變速球被掌握住而失分，那顆變速球也問過捕手，其實沒有太大失投，整體表現不錯，只是若排他對日本美國先發，第一局的狀況就要改進。」

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談到首局失分狀況，陳柏毓坦言，「一開始狀況不錯，但被敲兩支鳥安之後節奏有點被打亂，因為是兩好球後被打，教練也有提醒我，第2局就嘗試把決勝球壓低，引誘他們揮棒。」前一戰先在板凳觀察美國打者，此戰實際登板對決，他也提到，「美國隊前一戰都先被三振，後面調整得很快，有安打甚至得分，很厲害。」

陳柏毓最近提升滑球速度，也透過此戰做測試，他坦言效果不錯，過去練習賽曾飆150公里，這場比賽最快球速也達150公里，為生涯正式比賽最快紀錄，他表示，「今天直球感覺比較不一樣，隊友也有說，進壘時有往上飄一點，感覺不錯。」

▲U18中華隊陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18世界盃中華隊陳柏毓
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