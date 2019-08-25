中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

▲U18中華隊何恆佑遭美國頭部觸身球，送醫檢查。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台中報導

U18中華隊25日對美國隊，第一棒何恆佑被美國赫南德茲（Ben Hernandez）150公里火球爆頭，球不慎砸中右耳造成撕裂傷流血，中信兄弟球員、教練賽前在休息室透過轉播目睹此畫面，總教練伯納直呼：「天啊...150公里球速耶，希望這孩子沒事。」

何恆佑遭到速球砸中，當場倒地不起，甚至痛到哭出來，母親在場邊看得相當心疼，不慎砸到對方的赫南德茲站在投手丘上不知所措，顯得有點自責。

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好消息是，兩隊防護員做初步檢查之後，發現何恆佑意識清楚，並由母親陪同前往醫院，總教練周宗志賽後透過棒協人員了解他的狀況，他說，「目前檢查是耳朵撕裂傷，看起來比剛剛好多了，在病床上也露出笑容。」

爆頭的畫面太過觸目驚心，兄弟球員賽前也在休息室目睹整個過程，擔心小朋友的傷勢，有人質疑為何現場沒有立刻出動擔架，伯納直言：「那球真的很快...希望這孩子沒有大礙，母親一定很心疼。」

外界質疑現場沒有擔架護送，對此中華中華棒協坦承疏忽，透露因為是雙方練習賽，並未比照正式國際賽配有醫生及護士等緊急救護，由防護員優先處理，26日開始將會設置現場醫療救護系統。