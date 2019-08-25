捷克桌賽／林昀儒大戰7局復仇世界第8　 進男單決賽爭冠

▲捷克桌賽，林昀儒挺進決賽。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽捷克公開賽，林昀儒在男單挺進4強後，面對目前世界第8的德國老將波爾(Timo Boll)，最終以4比3奪勝挺進冠軍戰，繼日本公開賽後再度進入決賽，預計將在台灣時間25日晚間9點半挑戰公開賽男單第一冠。

世界排名第13的林昀儒本次男單位居種子，首輪就碰上前輩陳建安，大戰七局驚險勝出，接著又以4比2擊敗世界排名第24葡萄牙的弗雷塔斯(FREITAS Marcos)，挺進8強再以4比1橫掃世界第116的平野友樹。

請繼續往下閱讀...

進入4強後面對世界第8的波爾，林昀儒去年曾與他交手一次，於卡達公開賽32強，林昀儒以1比4吞敗，本次相遇，林昀儒率先取得3比1聽牌，不過第5、6局卻遭到波爾追上，關鍵第七局雙方持續纏鬥，林昀儒維持些許領先優勢率先來到10比8後，沒有浪費賽末點，最終以11比8驚險奪勝，挺進冠軍戰。

林昀儒過去和廖振珽拿過公開賽男雙冠軍，和鄭怡靜也得過公開賽混雙冠軍，卻沒拿過成人公開賽冠軍，先前阿曼公開賽為挑戰賽性質，相比世界巡迴公開賽級別較低，本次是林昀儒繼日本桌賽後再度挺進公開賽男單決賽，對手將是德國與巴西好手之間的勝方，林昀儒將挑戰成人公開賽男單首冠。