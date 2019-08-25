運動雲

>

U18世界盃／岳政華展現二刀流實力　飆睽違已久144公里

ETtoday運動雲

▲U18中華隊「二刀流」岳政華。（圖／記者路皓惟攝）

▲U18中華隊「二刀流」岳政華。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊岳政華於25日與美國隊對抗賽展現「二刀流」，打擊方面5打數敲出2支安打，帶有1分打點，投球方面則是主投1局沒被敲安打，飆出睽違已久的144公里，使他的情緒大為振奮。

賽前岳政華就得到教練團安排投最後一局的指示，他表示，因為今天是「先打後投」，所以剛上場時並沒有馬上催速，而是先把控球投出來，再慢慢把投球力道加上去。

請繼續往下閱讀...

岳政華是投打俱佳的「二刀流」球員，但高中因傷勢關係導致球速下滑，如今球速重新飆破140公里，岳政華開心寫在臉上，他說：「今年高三都沒有丟到140公里，今天投球速度比之前都要快，很開心投球狀態回來了。」

在中華隊2個月集訓期間，岳政華特別針對投球動作進行調整，他表示，之前投球腳沒有踩好，沒有運用到下盤，都用上半身在丟揮臂過大導致力量分散，現在微調動作後，能在對的時間點將力道完全釋放。

對美國2場對抗賽，岳政華都是先發中外野手、打第二棒，對於自己擔任野手時的表現感到滿意，有確實扮演好「戰術執行者」的角色。如今投打狀況都越來越好，讓他也更期待在U18世界盃能夠以「二刀流」身份出戰。

關鍵字： U18世界盃中華隊岳政華
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陳晨威力破僵局　桃猿1比0領先

3入美國正選12人　懷特負傷無大礙

4蘇智傑單場雙響　3局獅4：0富邦

5林瑞鈞簽約兄弟　練習賽亢奮

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5何恆佑遭美國150公里速球砸中頭部

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366