U18世界盃／岳政華展現二刀流實力　飆睽違已久144公里

▲U18中華隊「二刀流」岳政華。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊岳政華於25日與美國隊對抗賽展現「二刀流」，打擊方面5打數敲出2支安打，帶有1分打點，投球方面則是主投1局沒被敲安打，飆出睽違已久的144公里，使他的情緒大為振奮。

賽前岳政華就得到教練團安排投最後一局的指示，他表示，因為今天是「先打後投」，所以剛上場時並沒有馬上催速，而是先把控球投出來，再慢慢把投球力道加上去。

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岳政華是投打俱佳的「二刀流」球員，但高中因傷勢關係導致球速下滑，如今球速重新飆破140公里，岳政華開心寫在臉上，他說：「今年高三都沒有丟到140公里，今天投球速度比之前都要快，很開心投球狀態回來了。」

在中華隊2個月集訓期間，岳政華特別針對投球動作進行調整，他表示，之前投球腳沒有踩好，沒有運用到下盤，都用上半身在丟揮臂過大導致力量分散，現在微調動作後，能在對的時間點將力道完全釋放。

對美國2場對抗賽，岳政華都是先發中外野手、打第二棒，對於自己擔任野手時的表現感到滿意，有確實扮演好「戰術執行者」的角色。如今投打狀況都越來越好，讓他也更期待在U18世界盃能夠以「二刀流」身份出戰。