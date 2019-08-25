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不斷更新／陳晨威力破僵局　桃猿3局1比0兄弟

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▲▼0814 中職富邦VS桃猿-陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

猿象25日台中三連戰最後一場，猿隊3局上靠著陳晨威在得點圈有人下敲出安打，幫助球隊率先得分，目前3局打完，猿隊暫時1比0領先象隊。

一局上

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中信兄弟先發投手：紐維拉
1. 第一棒CF陳晨威：一壘滾地球遭到刺殺，一出局。
2. 第二棒DH林立：三振，兩出局。
3. 第三棒LF藍寅倫：游擊滾地球遭到刺殺，三出局。

一局下

Lamigo桃猿先發投手：李茲
1. 第一棒2B吳東融：三振，一出局。
2. 第二棒3B王威晨：三振，兩出局。
3. 第三棒LF詹子賢：內野安打，一壘有人。
4. 第四棒DH林智勝：三振，三出局。

二局上

1. 第四棒C林泓育：游擊滾地球遭到刺殺，一出局。
2. 第五棒1B朱育賢：左外野安打，一壘有人。
3. 第六棒2B郭嚴文：中外野飛球遭到接殺，兩出局。
4. 第七棒SS林承飛：二壘飛球遭到接殺，三出局。

二局下

1. 第五棒CF張志豪：三振，一出局。
2. 第六棒1B蘇緯達：中外野飛球遭到接殺，兩出局。
3. 第七棒RF岳東華：三振，三出局。

三局上

1. 第八棒RF陽耀勳：三游間穿越二壘安打，二壘有人。
2. 第九棒3B梁家榮：犧牲短打，三壘有人，一出局。
3. 第一棒CF陳晨威：左外野安打，帶有一分打點，一壘有人。
Lamigo桃猿（1）：（0）中信兄弟
4. 第二棒DH林立：右外野飛球遭到接殺，兩出局。
陳晨威盜壘成功，二壘有人。
5. 第三棒LF藍寅倫：三振，三出局。

三局下

1. 第八棒C高宇杰：右外野飛球遭到接殺，一出局。
2. 第九棒SS王勝偉：觸身球保送，一壘有人。
王勝偉盜壘失敗，兩出局。
3. 第一棒2B吳東融：左外野飛球遭到接殺，三出局。

▲▼中信兄弟,紐維拉。（圖／記者季相儒攝）

▲紐維拉。（圖／記者季相儒攝）


猿隊打序如下

1.陳晨威

2.林立

3.藍寅倫

4.林泓育

5.朱育賢

6.郭嚴文

7.林承飛

8.陽耀勳

9.林家榮

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

象隊先發打序如下

1.吳東融

2.王威晨

3.詹子賢

4.林智勝

5.張志豪

6.蘇緯達

7.岳東華

8.高宇杰

9.王勝偉

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