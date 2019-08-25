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中職／中斷連17場安打　林靖凱：想太多讓自己太急躁

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▲▼中職富邦VS統一-林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲統一獅林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／天母報導

統一獅菜鳥林靖凱24日的比賽中4支0沒有出現安打，也讓他連續場次安打中斷在17場。25日賽前他接受訪問表示，被問到有機會締造新人連續場次的問題，心裡多少有些在意，因此上場打擊時就會想太多。統一獅賽季剩下26場比賽，林靖凱還有機會挑戰林智勝創下的新人年連續23場安打的紀錄，他笑說：「這太扯了，我不敢想啦。」

林靖凱自從8月初傷癒歸隊至一軍後，繳出連17場都有敲出安打的表現，對於受傷回來前的這段期間，他認為養傷階段讓他心靈層面成長不少，「因為受傷後完全不能上場，我又是個很好動的人，但是學長都跟我說這種事急不得，也讓我知道回到球場後保持身體健康相當重要。」

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林靖凱連續安打場次中斷在17場，這個階段的好表現也讓他的打擊率從0.250一路上升至0.324。林靖凱謙虛地說：「其實在傷癒後，連在二軍也沒出賽幾場就回到一軍，手感沒有說一直保持很好，但是一開始運氣不錯，有些打不扎實的球也形成安打，靠著這股氣勢也造就連續安打的表現。」

富邦悍將王正棠在去年新人年時，初登板後連續18場出現安打締造新猷，不過林靖凱今年在初登板時並沒有出現安打，因此他能夠追求的紀錄應該是林智勝在2004新人年，所創下的連續23場安打紀錄。

統一本季還剩下26場比賽，林靖凱被問到有沒有機會挑戰大師兄的紀錄時，他笑著回答：「這太扯了啦，我連想都不敢想。」

▼林靖凱新人年表現不俗。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中職富邦VS統一-林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒統一獅林靖凱林智勝
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