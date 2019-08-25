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大鬍子談專屬招式　哈登：希望讓後撤步成經典流傳

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登日前秀出一招後撤步單腳三分球，引發外界討論。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

近年來逐漸將「後撤步」跳投變成個人專屬招式之一，「大鬍子」哈登(James Harden)近日曝光的練球影片，甚至還出現後撤步單腳跳投的變化版動作，再次引發不少關注。對此哈登表示，「確實希望我的後撤步，能夠成為那種永遠流傳的動作，希望我在世界上，都能看到孩子們跟我說，他要投一個後撤步投籃。」

今夏並未選擇加入美國男籃出征世界盃，哈登在休季期間仍不斷進行鍛鍊與公益活動，日前他在鬥牛時一段影片就被po出，影片中大鬍子甚至秀了一招後撤步單腳跳投，又引發外界不小討論。

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對此「新招」，哈登表示，「我必須一直努力保持創造力，這是我在聯盟的第11年，我不想一成不變。」

「單腳後撤步三分投籃是我在訓練的一項技能，喬丹(Michael Jordan)有他的後仰跳投，諾威斯基(Dirk Nowitzki)有他的單腳後仰投籃，賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)有他的天勾，我也希望我的後撤步能成為那種永遠流傳的動作，當我周遊世界時，能看到孩子們跟我說，哈登我要投一個後撤步投籃，這會是我喜歡看到的場景。」哈登說道。

▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登希望自己的後撤步能成為經典流傳動作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈登火箭NBA籃球James Harden大鬍子後撤步
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