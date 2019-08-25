不斷更新／游霆崴戰瑞安　富邦、統一先發名單

▲統一獅投手瑞安。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

富邦25日交手統一獅，統一推出洋投瑞安掛帥先發；富邦則是由土投游霆崴應戰。統一獅鄭鎧文相隔4月再上一軍，此役擔任先發第五棒鎮守中外野手。

游霆崴今年升上一軍後，出賽9場，其中6場先發，有3場優質先發，拿下4勝1敗，防禦率4.12。對戰統一4場都是先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.42，相當具有壓制力。不過曾被蘇智傑敲過全壘打，且與林祐樂、林安可、林靖凱等人對戰，被打擊率都超過4成。

請繼續往下閱讀...

瑞安本季14場出賽，其中13場先發，其中7場優質先發，拿下4勝6敗，防禦率5.28。對戰富邦5場，拿下2勝2敗，對戰富邦防禦率4.18，是對戰組合表現最低。今年富邦陣中唯一曾從瑞安手中開轟的林威廷，目前不在一軍，不過李宗賢對戰瑞安12打數6安打，高孝儀5打數3安打，林哲瑄、胡金龍對戰瑞安也都有超過3成打擊率。

富邦悍將先發打線如下，一棒二壘手王正棠、二棒游擊手李宗賢、三棒左外野手胡金龍、四棒指定打擊林益全、五棒一壘手范國宸、六棒中外野手林哲瑄、七棒右外野手高孝儀、八棒游擊手于孟馗、九棒捕手方克偉。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒左外野手蘇智傑、三棒指定打擊鄧志偉、四棒三壘手陳鏞基、五棒中外野手鄭鎧文、六棒一壘手高國慶、七棒右外野手林安可、八棒捕手郭峻偉、九棒游擊手林祖傑。