中職／多猛26日二軍實戰看「多猛」　猿再決定洋將去留

▲多猛。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿新洋投左投多猛（Thomas Dorminy）抵台不久，25日向一軍報到，賽前站在投手丘進行傳接球熱身，猿隊總教練洪一中透露，將安排多猛26日到二軍實戰，投完後再決定洋將取捨。

多猛是1992年出生，身高181公分、體重87公斤，美國籍。2014年美國職棒選秀會第10輪獲得聖地牙哥教士指名，最高層級上到小聯盟2A，2018年、2019兩年都在獨立聯盟大西洋聯盟打球，本季16場出賽都是先發，拿下戰績6勝6敗、防禦率則是2.72。

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多猛22日抵台後，先至二軍報到，今天特別到一軍，讓教練團看一看，投手教練吳俊良表示：「今天只有讓他傳幾球熱身，感受一下站在投手丘的感覺，看起來是協調性還不錯的投手，明天實戰預計設定50球。」

剛到台灣不久，多猛透露基本上適應得還不錯，不過還有時差要調整，而這段期間也有關注中職賽事，發現台灣打者實力突出，必須做好萬全準備。

桃猿陣中有洋投尼克斯（Michael Nix）、李茲（Radhames Liz）、冠猛（Matthew Grimes），4人面臨內部競爭，其中以冠猛最有機會遭到戰力外，洪總說：「明天讓多猛到二軍投一場，到時再來決定。」

831羊將大限將至，多猛明天「開箱」面臨考驗，他說：「不管如何，我會盡全力表現，拿出最好的能力應戰。」