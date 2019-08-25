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中職／陳韻文爆氣詢問主審？　「別誤會！我只是問一下」

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▲▼統一獅,陳韻文。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅,陳韻文。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／天母報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫24日交手富邦，成功達標生涯第141勝，這次是嘟嘟第10度挑戰，儘管最後順利收下勝投，但過程中也是相當驚險，比賽尾聲靠著陳韻文提前上班才鎖住勝利。陳韻文還在8下解決滿壘危機後，看似與主審有段激情對話，他受訪表示：「昨天確實比較亢奮，但我只是問一下而已，大家別誤會。」

嘟嘟昨日出戰富邦，首局就獲得隊友4分火力挹注，不過潘威倫狀況也些許不穩，投5局失掉4分就先行退場，雖然統一在比賽中段再度出現大局，一度將領先差距拉開到6分，不過統一牛棚在7、8局丟掉4分，比分縮小至3分差，也迫使統一在8局就得推出終結者陳韻文登板。

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陳韻文一上來面對一、二壘有跑者危機，先被王正棠擊出穿越安打失掉1分，隨後胡金龍又選到四壞保送形成滿壘，接下來靠著三振林益全才收下這個半局的第3個出局數化解危機，陳韻文走下投手丘後走向主審，場面一度看起來相當火爆，不過陳韻文很快就被隊友拉下場，雙方沒有延伸更多互動。

陳韻文今天賽前受訪表示：「老實講，學長有好幾次可以達標141勝，但是被我搞砸了，所以昨天那場比賽除了很想要贏之外，也想要為嘟嘟賢拜守下勝利，因此情緒上比較亢奮。」

談到走下投手丘與主審的「互動」，陳韻文說：「在三振的前一顆球，我認為那是打者可以攻擊的位置，應該要判好球才是，所以我才會在下場後跑去問他，但也沒有別得想法，只是要確定一下這個位置怎麼不『撿』？沒有要吵架，大家別誤會了。」

▼陳韻文成功為潘威倫守下第141勝。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中職30年43場,統一獅vs富邦悍將,統一獅,陳韻文。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒統一獅陳韻文
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