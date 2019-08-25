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莫西詐傷托瑞斯回本壘不算　假摔讓洋基少得1分吞敗

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▲莫西倒地讓洋基衝本壘不算。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫西倒地讓洋基衝本壘不算。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

道奇9局上面對洋基最終的反撲，莫西(Max Muncy) 守備過程中詐傷假摔，讓原本回本壘得分的托瑞斯（Gleyber Torres）得分不算只能回到三壘，靠著聰明的戰術讓洋基無緣追平1比2吞下敗仗。

9局上洋基一、二壘有人1出局，厄薛拉（Gio Urshela）打出內野滾地球，球傳到二壘手莫西手上，卻被跑向二壘的賈德納(Brett Gardenr)踢中腳倒地不起。此時道奇終結者詹森(Kenley Jansen)立刻向裁判示意暫停，不過同時間原本在二壘的托瑞斯也衝回本壘拿下追平分。

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隨後提出挑戰，主審給了莫西倒地後的暫停，衝本壘的托瑞斯得分不算，得回到三壘，厄薛拉則是記野手選擇上到一壘，跑向二壘的賈德納算安全上壘。隨後洋基最後兩位打者塔區曼（Mike Tauchman)和桑契斯（Gary Sanchez）都被三振讓洋基1分飲恨。

莫西被踢中後傷勢不算太嚴重，仍留在場上，比賽後他也大方承認：「他確實有踢中我，真的還滿痛的，所以這不完全算是假的，但裡面的確有一些演戲的成分。」在分秒必爭的比賽中靠著倒地智取洋基，不得不佩服莫西和詹森的確有被稱為老球皮的本事。

「我看到莫西倒地馬上叫暫停，裁判也給了，那時候我看托瑞斯根本還沒起跑。」詹森表示。不過洋基陣營當然持相反意見，總教練布恩(Aaron Boone)認為托瑞斯的跑壘較先啟動，托瑞斯也認為他沒看到裁判給出暫停。「我很驚訝居然還要回三壘，不知道裁判今天是怎麼搞的。」托瑞斯說。布恩也表示希望提出上訴，不過在比賽中喊暫停的確是裁判說了算，也無從抗議。

關鍵字： 道奇莫西假摔
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