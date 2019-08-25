U18世界盃／猛！棒打美國155火球　林吳晉瑋雙刀出鞘

▲U18中華隊「二刀流」林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊陣中有多位「投打二刀流」好手，25日與美國對抗賽岳政華和林吳晉瑋都展現二刀流實力，其中林吳晉瑋在8局上棒打羅薩里歐（Alejando Rosario）155公里火球，驚艷在場所有球探和球迷。

本屆美國隊火球投手不少，羅薩里歐就是其中之一，此戰速球連發，轉播單位最快測到158公里，但面對155公里火球林吳晉瑋照樣掃出二壘安打，讓本身就愛打速球的他直呼很爽：「其實沒想太多，知道對方直球快、變化球不準，所以就抓直球打。」

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近年國內青棒環境養出越來越多火球男，但要對上150公里的火球機會仍不算多，林吳晉瑋表示，這是他棒球生涯第一次打這麼快的球速，「在場邊看起來球速很快，但上去看其實沒想像這麼快，而且球看起來『死死的』，不太會跑。」

投球方面，此戰林吳晉瑋被安排在3局下登板，一上場接連被敲2支安打，並投出2次保送丟掉2分，4局下續投狀況回穩，投出三上三下。「第一局投球時候還沒進入狀況，第2局就有進入狀態，整體投球狀況中等。」林吳晉瑋說。

林吳晉瑋在比賽中使出「秘密武器」變速球，這顆品質不錯的變速球，讓總教練周宗志有意安排他擔任奇兵，「這場讓他登板用意是看看變速球對強力打者的效果，這兩局效果不錯。而林吳晉瑋也可能以打擊為主，速球掌握得不錯，可能擔任一壘跟指定打擊。」