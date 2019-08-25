中職／游霆崴對戰瑞安！25日運彩看好富邦勝統一

▲富邦悍將。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

統一獅25日在天母主場迎戰富邦悍將，派出瑞安對上游霆崴，25日運彩開盤，看好富邦勝統一。

瑞安本季14場出賽，其中13場先發，其中7場優質先發，拿下4勝6敗，防禦率5.28。對戰富邦5場，拿下2勝2敗，對戰富邦防禦率4.18，是對戰組合表現最低。今年富邦陣中唯一曾從瑞安手中開轟的林威廷，目前不在一軍，不過李宗賢對戰瑞安12打數6安打，高孝儀5打數3安打，林哲瑄、胡金龍對戰瑞安也都有超過3成打擊率。

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游霆崴今年升上一軍後，出賽9場，其中6場先發，有3場優質先發，拿下4勝1敗，防禦率4.12。對戰統一4場都是先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.42，相當具有壓制力。不過曾被蘇智傑敲過全壘打，且與林祐樂、林安可、林靖凱等人對戰，被打擊率都超過4成。

25日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率1.90，統一受讓1.5分，賠率1.60，大小總分開出8.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95，不讓分方面統一賠率1.90，富邦不讓分賠率1.60，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。